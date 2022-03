Di seguito le cause più comuni dell'ingiallimento della lingua.

Indubbiamente però si tratta di un fatto anomalo attraverso il quale il nostro corpo tenta di comunicare qualcosa . Per questo è importante capire quali siano le cause che scatenano l'ingiallimento della mucosa e quando sia il caso di vedere un medico.

Avere la lingua gialla spesso non significa nulla di allarmante e il più delle volte nel giro di poco tempo il colore torna quello tradizionale.

Inoltre, se non si mantiene una buona igiene orale cibo, tabacco e altre sostanze possono rimanere intrappolati nel cavo orale e ingiallire la lingua.

Non lavarsi i denti spesso e accuratamente può portare le cellule della pelle e i batteri ad accumularsi sulle papille della lingua, piccole protuberanze che ne rivestono la punta e i lati. I batteri a loro volta rilasciano dei pigmenti che possono ingiallire la lingua.

I fattori che possono favorire l'insorgenza di questo problema sono fumo , consumo eccessivo di caffè o alcool , bocca asciutta, uso di alcuni antibiotici come le tetracicline e tenere un' alimentazione poco bilanciata.

Anche se il disturbo contiene la parola "nero", chi ne soffre può in realtà notare la propria lingua virare verso il giallo o altri colori prima che diventi nera.

La lingua pelosa nera è un evento innocuo causato dalla crescita eccessiva di cellule morte della pelle sulla lingua . Questo fa sì che le papille diventino più grandi e batteri, sporco, cibo e altre sostanze si accumulino su di essi con maggiore facilità, generando colori diversi in superficie.

I fattori che possono contribuire alla secchezza delle fauci sono effetti collaterali dei farmaci, malattie come la sindrome di Sjogren e il diabete , radioterapia e chemioterapia , respirare attraverso la bocca mentre si dorme.

Sciacquarsi la bocca con un collutorio che contenga perossido, amamelide o mentolo può far cambiare colore alla lingua. Attenzione anche ai collutori che hanno al loro interno clorexidina , nota per macchiare la superficie dei denti e della lingua.

Le sostanze chimiche contenute nelle sigarette e nel tabacco da masticare possono far diventare la lingua gialla. Inoltre, il fumo è anche un fattore di rischio per lo sviluppo della lingua pelosa nera.

Come quasi sempre accade, anche l'alimentazione gioca un ruolo primario. Alcuni cibi e bevande, infatti, possono causare una colorazione gialla o marrone temporanea della lingua. I più incisivi sono tè, caffè e quelli con coloranti gialli aggiunti come caramelle, patatine o cracker.

L' ittero è una condizione che fa ingiallire la pelle e il bianco degli occh i, che si verifica quando il fegato è danneggiato e non può elaborare correttamente la bilirubina dei prodotti di scarto. L'ittero può anche far ingiallire la bocca perché la bilirubina tende ad accumularsi lungo il palato fine e il pavimento della bocca vicino al frenulo , la fascia di tessuto che collega la lingua al fondo della bocca.

Diabete

In un studio del 2018 pubblicato sul Journal of Epidemiology, i ricercatori hanno scoperto che l'ingiallimento della superficie della lingua fosse associato al diabete e al prediabete negli uomini e nelle donne giapponesi non fumatori.