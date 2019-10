I linfonodi inguinali profondi, invece, risiedono molto al di sotto della pelle (in una struttura nota come triangolo femorale), possono variare in numero tra le 3 e le 5 unità e, oltre a ricevere la linfa dai linfonodi inguinali superficiali, hanno l'incarico di ospitare la linfa con provenienza da: le parti più basse degli arti inferiori, il clitoride (nelle donne) e il pene (negli uomini).

Il passaggio finale del drenaggio linfatico che ha per protagonisti i linfonodi inguinali vede lo scarico della linfa giunta ai linfonodi inguinali profondi nei linfonodi iliaci esterni.