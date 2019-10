Implicati in diverse condizioni mediche, questi importanti linfonodi sono suddivisibili in due grandi gruppi: il gruppo dei linfonodi superficiali del collo e il gruppo dei linfonodi profondi del collo. Tali gruppi sono, a loro volta, distinguibili in svariate sottocategorie, a seconda della loro localizzazione sul collo.

I linfonodi del collo ricoprono la fondamentale funzione di drenare e filtrare la linfa proveniente dal capo, dal volto e dal collo stesso, per poi scaricarla nel tronco linfatico giugulare destro e nel tronco linfatico giugulare sinistro.