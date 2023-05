Linezolid: a cosa serve, effetti collaterali, come funziona

Che cos'è il Linezolid e caratteristiche generali Il linezolid è un principio attivo antibatterico sintetico appartenente ad una nuova classe di antimicrobici, quella degli ossazolidinoni. Disponibile in diversi medicinali per la somministrazione orale e parenterale, il linezolid viene impiegato per il trattamento di infezioni sostenute da batteri Gram-positivi e da microorganismi anaerobi. I medicinali per uso orale a base di linezolid possono essere venduti solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile di tipo limitativo o RNRL (si tratta, infatti, di farmaci vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - come internista, ematologo, infettivologo). I medicinali per uso parenterale, invece, sono ad esclusivo uso ospedaliero. Esempi di medicinali contenenti Linezolid Linezolid Accord®

Linezolid Aurobindo®

Linezolid Kabi®

Linezolid Krka®

Linezolid Mylan®

Linezolid Teva®

Zyvoxid® Shutterstock Linezolid - Struttura chimica

A cosa serve il Linezolid? Indicazioni terapeutiche del Linezolid: quali sono? Il linezolid è indicato per il trattamento di polmoniti e di infezioni cutanee e sottocutanee sostenute da batteri Gram-positivi ad esso sensibili. Più precisamente, il principio attivo trova impiego nella terapia di: Polmoniti nosocomiali ;

; Polmoniti acquisite in comunità ;

; Infezioni complicate della cute e dei tessuti molli, ma solo quando è stato accertato - in seguito ad opportuno test microbiologico - che l'infezione è provocata da batteri Gram-positivi sensibili. È molto importante precisare che il trattamento con linezolid deve essere iniziato solo in ambito ospedaliero e solo dopo il consulto con uno specialista .

Sovradosaggio da Linezolid Se si assume una dose eccessiva di linezolid o si pensa che possa essere stata somministrata una dose eccessiva, è necessario avvisare immediatamente il medico o l'infermiere.

Come funziona? Linezolid meccanismo d'azione: come agisce? Il linezolid svolge la sua azione antibiotica interferendo con la sintesi proteica batterica. La sintesi delle proteine all'interno delle cellule batteriche avviene grazie ad organuli chiamati ribosomi. I ribosomi sono costituiti da RNA ribosomiale e da proteine associati fra loro a formare due subunità: La subunità 30S, costituita da 21 proteine e da una molecola di RNA (16S);

La subunità 50S, costituita da 34 proteine e due molecole di RNA (23S e 5S). Il compito di questi organuli è di legare e tradurre l'RNA messaggero che proviene dal nucleo cellulare e di sintetizzare le proteine per cui esso codifica. Il linezolid si lega alla molecola di RNA ribosomiale 23S presente all'interno della subunità 50S, inibendo così la sintesi delle proteine. Il linezolid è considerato batteriostatico (cioè inibisce la crescita delle cellule batteriche) nei confronti di enterococchi e stafilococchi e battericida (cioè in grado di uccidere le cellule batteriche) nei confronti degli streptococchi.

Modo d'uso e posologia Come somministrare Linezolid? Il linezolid è disponibile in forma di compresse per uso orale e in forma di soluzione per infusione. Le compresse devono essere deglutite intere con un po' d'acqua, avendo cura di rispettare rigorosamente tutte le indicazioni fornite dal medico per quanto riguarda dose e frequenza di somministrazione, modo d'uso e durata del trattamento. La soluzione per infusione viene somministrata, naturalmente, per via parenterale; più precisamente, attraverso una flebo (infusione endovenosa) da un medico o da un professionista sanitario. La posologia di linezolid da somministrare e la durata del trattamento verranno stabilite dal medico.

Uso in gravidanza e allattamento Il Linezolid può essere usato durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno? Poiché non è noto l'effetto del linezolid nelle donne in gravidanza, il trattamento con il farmaco in questa categoria di pazienti dovrebbe essere evitato, a meno che il medico non lo indichi espressamente in quanto lo ritiene necessario . In qualsiasi caso, qualora si sospetti - o si abbia la certezza - di essere incinta, è indispensabile informarne il medico prima di iniziare ad assumere il principio attivo. Il linezolid è escreto nel latte materno e potrebbe provocare danni al neonato, pertanto, il suo impiego è controindicato nelle madri che allattano al seno.