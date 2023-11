Il Butylphenyl methylpropional, tuttavia, non vedeva la cosmetica come unico campo di impiego. Difatti, il Lilial può essere - ed è ancora usato - all'interno di numerosi altri prodotti non cosmetici , come detersivi per il bucato e detergenti per la pulizia della casa. Il divieto di utilizzo di questo ingrediente, infatti, attualmente riguarda solo l'impiego in cosmesi e non in altri ambiti che sono regolamentati da altre normative, generalmente meno restrittive rispetto a quelle inerenti i cosmetici.

Da quel momento in poi, a cadenza più o meno regolare, si torna a parlare prepotentemente di questo ingrediente, della sua tossicità e di prodotti definiti come pericolosi che si trovano - nonostante il divieto - tuttora in commercio.

Il Lilial® - o Butylphenyl methylpropional (p-BMHCA) - è un ingrediente sintetico utilizzato come fragranza in molteplici prodotti cosmetici (creme, shampoo, deodoranti, dopobarba, bagnoschiuma, ecc.), per via del suo odore di mughetto, e il cui impiego è stato vietato in questo ambito a partire dal 1 marzo 2022.

Lilial nei cosmetici

Lilial e Regolamento Europeo 1223/2009: cos'è e come è cambiato nei confronti di questo ingrediente

Prima di descrivere brevemente la storia del Lilial all'interno dei prodotti cosmetici, è utile fare un piccolo passo indietro e capire, innanzitutto, come la produzione dei cosmetici viene regolata. Senza addentrarci troppo nello specifico, ci limiteremo a dire che, in Europa, affinché un prodotto cosmetico possa essere commercializzato, deve necessariamente attenersi alle norme riportate nel Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea.

All'interno di questo regolamento sono presenti anche diversi allegati, alcuni dei quali contenenti elenchi di:

Sostanze vietate nei prodotti cosmetici (allegato II);

Sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti (allegato III);

Coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici (allegato IV);

Conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici (allegato V);

Filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici (allegato VI).

Prima di essere vietato, il Lilial rientrava nell'allegato III , ossia veniva considerato come un ingrediente cosmetico il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti . In altri termini, il Lilial poteva essere utilizzato ma in quantità molto piccole, definite dal regolamento stesso. In quanto ingrediente dall'elevato potere allergizzante, anche prima del divieto, il Lilial costituiva una sostanza particolarmente monitorata, per la quale era assolutamente necessario esplicitarne la presenza nella lista degli ingredienti riportata in etichetta. Il potere allergizzante, tuttavia, non costituiva l'unico problema che spingeva a regolamentare strettamente l'uso di questo ingrediente.

Nel maggio del 2019, l'ente scientifico responsabile della valutazione della sicurezza degli ingredienti cosmetici per la Commissione Europea - ossia il SCCS, acronimo di Scientific Committee on Consumer Safety (Consiglio Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori) - ha espresso il suo parere in merito alla sicurezza d'uso del Lilial nei prodotti cosmetici. Nel dettaglio, il SCCS ha dichiarato che:

"Sulla base del singolo prodotto (cosmetico), il Butylphenyl methylpropional (p-BMHCA) (CAS 80-54-6) con alfa-tocoferolo a 200 ppm può essere considerato sicuro se utilizzato come fragranza all'interno di prodotti cosmetici leave-on e di prodotti cosmetici da risciacquare"

E anche che:

"Il Butylphenyl methylpropional è utilizzato come fragranza anche all'interno di alcuni prodotti non cosmetici, come detergenti per la casa e detersivi. Poiché al SCCS non sono stati forniti dati specifici per la valutazione dell'esposizione in seguito a questi usi non cosmetici, non è stato possibile includerli negli scenari di esposizione aggregati. Per questo motivo, l'esposizione totale effettiva del consumatore potrebbe essere superiore all'esposizione derivante dai soli prodotti cosmetici.".

In seguito al parere rilasciato dall'SCCS, il Lilial è stato quindi spostato nell'elenco contenuto nell'allegato II, rientrando perciò a far parte della lista di sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici. Tale decisione è stata presa e resa effettiva dalla Commissione Europea con il regolamento 2021/1902.