Levofloxacina: a cosa serve e per quali infezioni si usa?

In commercio vi sono medicinali a base di levofloxacina in associazione a desametasone . Tuttavia, in questo articolo ci occuperemo principalmente delle sole caratteristiche della levofloxacina e non della levofloxacina associata ad altri principi attivi .

I medicinali a base di levofloxacina per uso parenterale sono, di norma, impiegati in ambito ospedaliero. Per la dispensazione dei medicinali a base di levofloxacina per uso orale e per uso oculare, invece, è necessaria la presentazione di idonea ricetta medica.

Infine, si ricorda che, durante la terapia a base di levofloxacina per via oculare, non si dovrebbero utilizzare le lenti a contatto .

Prima di iniziare il trattamento con levofloxacina per via orale o per via parenterale , è necessario informare il medico se ci si trova in una delle seguenti condizioni:

In qualsiasi caso, prima di iniziare la terapia con levofloxacina - a prescindere dal tipo di medicinale usato e dalla sua via di somministrazione - è necessario informare il medico se si stanno assumendo, sono stati recentemente assunti, o si potrebbero assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nei soprastanti elenchi - inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici , gli integratori alimentari , i prodotti omeopatici , ecc.

Prima di assumere la levofloxacina per via oculare, è necessario informare il medico se si sta già facendo uso di altri colliri o unguenti oftalmici.

La levofloxacina non deve essere somministrata in concomitanza a:

Prima di cominciare il trattamento con levofloxacina per via orale o per via parenterale, è necessario informare il medico qualora si stia assumendo qualcuno dei seguenti farmaci:

La somministrazione concomitante di levofloxacina per via orale o parenterale e di farmaci antinfiammatori steroidei (corticosteroidi) può aumentare il rischio di rottura dei tendini .

Quelli riportati sopra sono solo alcuni degli effetti indesiderati che possono insorgere in seguito alla terapia con levofloxacina. Per conoscere nel dettaglio tutti gli effetti indesiderati di un dato medicinale a base di levofloxacina, si invita a consultarne il foglietto illustrativo ; in qualsiasi caso, per qualsiasi dubbio o domanda è sempre bene rivolgersi al proprio medico .

La levofloxacina, così come qualsiasi altro farmaco, può causare diversi effetti collaterali, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Difatti, ciascuna persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, reagendo in maniera diversa l'una dall'altra.

Se si utilizza una quantità eccessiva di levofloxacina per via oculare, è necessario sciacquare immediatamente l'occhio con acqua e consultare il medico.

In caso di sovradosaggio da levofloxacina per via orale o parenterale possono manifestarsi sintomi quali:

Con l'inibizione di questi due enzimi, la cellula batterica non è più in grado di accedere alle informazioni contenute all'interno dei propri geni. Così facendo, tutti i processi cellulari (compresa la replicazione) vengono interrotti e il batterio muore.

La levofloxacina per via endovenosa, invece, sarà somministrata al paziente da un medico o da un infermiere.

Per il corretto modo d'uso della levofloxacina in compresse e della levofloxacina in collirio, seguire le indicazioni mediche e le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale che si deve utilizzare.

La levofloxacina per uso orale non deve essere utilizzata in bambini e adolescenti; mentre la levofloxacina per uso oculare, se il medico lo ritiene necessario, può essere usata anche in adolescenti e bambini con età uguale o superiore a un anno.

Durante la terapia a base di levofloxacina, è indispensabile attenersi strettamente alle indicazioni fornite dal medico , sia per quanto riguarda la quantità di farmaco da assumere, sia per quanto riguarda la durata del trattamento.

Uso in gravidanza e allattamento

La Levofloxacina può essere usata durante la gestazione e nelle madri che allattano al seno?

A causa dei danni che può causare al bambino, la levofloxacina per via orale e per via parenterale non deve essere utilizzata dalle donne in gravidanza e dalle madri che allattano al seno.

Per quel che riguarda la levofloxacina per uso oculare , il suo impiego in questa categoria di pazienti dovrebbe essere fatto solo se il medico lo prescrive in quanto lo ritiene assolutamente necessario .

Ad ogni modo, le donne in gravidanza e le madri che allattano al seno, qualora fosse necessario iniziare una terapia con levofloxacina attraverso qualsiasi via di somministrazione, devono assolutamente informare il medico della loro condizione.