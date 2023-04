Leucemia: Diagnosi

Esame obiettivo La diagnosi è sempre preceduta dalla rilevazione dei dati clinici del paziente (anamnesi) e da un esame fisico, attraverso il quale si ricerca l'eventuale presenza di linfonodi ingrossati o l'aumento di volume del fegato e della milza. Inoltre, la visita medica consente di valutare: condizioni generali, febbre, sudorazione, dimagramento, infezioni, pregresse anemizzazioni od episodi emorragici. Per approfondire: Leucemia Sintomi

Esame del midollo osseo e rachicentesi Leucemia: prelievo del midollo osseo Il midollo osseo può essere prelevato in due modi diversi: Biopsia osteomidollare

Agoaspirato midollare Entrambe le procedure, eseguite in anestesia locale, consistono in una puntura dell'osso (a livello della cresta iliaca, dello sterno o del femore) per prelevare una piccola quantità di sangue dal midollo osseo, e un piccolo frammento di osso nel caso della biopsia. Il medico, usando il microscopio, esaminerà il campione per cercare di identificare la presenza di cellule tumorali: l'agoaspirato midollare consente di eseguire un esame citologico, mentre la biopsia permette di svolgere una caratterizzazione istologica. Il campione di sangue midollare prelevato può essere sottoposto anche ad altre indagini diagnostiche: esame morfologico (identificazione microscopica dei blasti), citochimica, citometria a flusso, citogenetica e biologia molecolare. L'aspirato midollare e la biopsia ossea midollare permettono di identificare il tipo di leucemia e di definire il tipo di strategia terapeutica da adottare. Un'indagine diagnostica a cui si ricorre talvolta per approfondire la valutazione della Leucemia linfoblastica acuta e della Leucemia mieloide acuta, è la rachicentesi, che consiste in una puntura lombare (nella parte bassa della schiena); mediante un ago sottile inserito tra le ultime due vertebre, viene prelevato un campione di liquido cefalorachidiano (liquido che riempie gli spazi attorno a cervello e midollo spinale). Il campione di liquor sarà esaminato in laboratorio, alla ricerca di cellule tumorali o di altri segni di alterazione. Note interpretative all'esame del midollo osseo L'analisi di un campione di midollo osseo stabilisce la diagnosi di leucemia. La morfologia dei blasti consente di distinguere tra LLA e LMA . Il midollo osseo, nella LLA , si presenta, generalmente, con un infiltrato omogeneo e cospicuo da parte dei linfoblasti, piccoli e con scarso citoplasma, che sostituiscono i normali elementi del midollo osseo. Per la diagnosi di LMA , il 30% delle cellule nucleate nell'aspirato deve essere costituito da blasti di origine mieloide. I mieloblasti sono caratterizzati dai corpi di Auer, che sono molteplici raggruppamenti di materiale granulare azzurrofilo, che formano aghi allungati, visibili nel citoplasma dei cloni leucemici. La presenza dei corpi di Auer è diagnostica per la LMA, poiché queste strutture non compaiono nella LLA.

, l'agoaspirato midollare pone in evidenza un'infiltrazione linfocitaria variabile tra il 40% ed il 95% delle cellule totali. In caso di LMC, l'aspirato midollare rivela una marcata ipercellularità con iperplasia della serie granulocitaria e spesso anche megacariocitaria. La biopsia ossea midollare conferma l'iperplasia mieloide con riduzione marcata del compartimento eritroide e con scomparsa quasi totale della componente adiposa. La trama delle fibre reticolari del midollo osseo può essere normale o lievemente aumentata (la fibrosi midollare correla alle fasi più avanzate della neoplasia).