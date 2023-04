Leucemia: Cause

Leucemia: quali sono le cause?

Le cause della leucemia non sono note, anche se ormai è evidente che la patologia, come gli altri tumori, costituisce il risultato finale di una complessa serie di eventi, che coinvolgono sia fattori genetici costituzionali, sia fattori ambientali (radiazioni ionizzanti, sostanze tossiche come derivati del benzene, agenti infettivi...). La proliferazione incontrollata delle cellule leucemiche è il risultato di un'anomalia a carico del DNA, la quale - come del resto in altri tipi di neoplasia - determina un'alterazione dei meccanismi di regolazione e di controllo della crescita e del differenziamento cellulare. Questi processi sono regolati da geni specifici che, qualora subissero un danno, possono determinare la trasformazione di una cellula da normale a neoplastica, secondo eventi solo in parte conosciuti.

Nonostante le cause non siano ancora del tutto chiare, sono stati individuati con certezza alcuni agenti mielotossici (benzene, agenti alchilanti e radiazioni ionizzanti) che possono favorire la leucemogenesi.

I principali fattori di rischio, che possono agevolare l'insorgenza delle forme leucemiche, sono:

L'esposizione ad alte dosi di radiazioni ionizzanti, che può avvenire per:

Radioterapia : l'incidenza è molto alta in soggetti trattati con radioterapia per altre neoplasie; in tal caso i tumori del sangue sono definiti secondari.

Incidenti atomici: da ricordare è il tragico bilancio tra i sopravvissuti alle esplosioni atomiche di Hiroshima e Nagasaki, esposti a dosi elevate di radiazioni e colpiti gravemente da leucemia.

Esposizione professionale : è possibile che esista un'associazione tra leucemia ed esposizione prolungata alle radiazioni, ad alcune sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro e di casa, o a campi elettromagnetici a bassa frequenza; tuttavia non esistono ancora prove definitive che ne dimostrino la stretta correlazione.

: è possibile che esista un'associazione tra leucemia ed esposizione prolungata alle radiazioni, ad alcune sostanze chimiche nell'ambiente di lavoro e di casa, o a campi elettromagnetici a bassa frequenza; tuttavia non esistono ancora prove definitive che ne dimostrino la stretta correlazione. Benzene : utilizzato nell'industria chimica, presente nel petrolio e nella benzina. La sua inalazione prolungata nel tempo si associa inizialmente a discrasia ematologica (alterazione dei rapporti degli elementi che compongono il sangue o altri liquidi organici), la quale può degenerare in leucemia. Per esercitare un'azione mutagena e cancerogena, il benzene deve andare incontro a conversione ossidativa e trasformarsi in intermedi reattivi che reagiscono covalentemente con il DNA, determinando un'interferenza con i processi replicativi e di riparazione dell'acido nucleico.

, e di alcuni può aumentare il rischio di leucemia secondaria (soprattutto in combinazione con radioterapia). I farmaci che inducono maggiore suscettibilità sono gli (clorambucile, nitrosouree, ciclofosfamide). Fumare può contribuire all'insorgenza di alcune forme di leucemia (1/4 di tutte le leucemie mieloidi acute occorrono tra i fumatori), per la presenza di alcune sostanze contenute nella sigaretta, come il benzopirene, le aldeidi tossiche e certi metalli pesanti (esempio: cadmio e piombo).

può contribuire all'insorgenza di alcune forme di leucemia (1/4 di tutte le leucemie mieloidi acute occorrono tra i fumatori), per la presenza di alcune sostanze contenute nella sigaretta, come il benzopirene, le aldeidi tossiche e certi metalli pesanti (esempio: cadmio e piombo). Alcune malattie ereditarie - come la sindrome di Down o le sindromi da instabilità cromosomica - sono collegate ad un rischio di 10-20 volte superiore di sviluppare una leucemia nei primi dieci anni di vita. In alcune di queste patologie, la mutazione genetica coinvolge direttamente particolari proteine implicate nei processi di riparazione del DNA. Il rischio di sviluppare una leucemia è correlato, dunque, ad una minore efficienza cellulare nei meccanismi di protezione in caso di alterazioni genetiche.

(patologia preleucemica) e predisponenti: rendono più suscettibili all'insorgenza della leucemia mieloide acuta. Virus dei linfociti T dell'uomo di tipo 1 ( HTLV-1 ): sono una classe di retrovirus oncogeni (classificati come oncovirus), anche definiti Virus della Leucemia a cellule T dell'uomo (Human T-cell Leukemia Virus), in grado di provocare, in rari casi, leucemie e linfomi dell'adulto, e promuovere la proliferazione cellulare in modo indiretto: il virus replica lentamente e resta latente molto a lungo nelle cellule infettate, principalmente linfociti T. L'infezione da HTLV-1 è implicata in particolare nella leucemia linfoblastica cronica (LLC).

L'esposizione ad uno o più fattori di rischio potenzialmente implicati nella leucemogenesi non provoca necessariamente l'insorgenza della malattia. Inoltre, è fondamentale ricordare che nella patogenesi dei diversi tipi di leucemia avvengono specifiche alterazioni cromosomiche, le quali permettono di caratterizzare le diverse forme neoplastiche, come ad esempio la traslocazione t(9;22), con formazione del cromosoma Philadelphia, nella leucemia mieloide cronica o la trisomia del cromosoma 12, comune nei pazienti con leucemia linfocitica cronica. Durante la diagnosi, l'identificazione delle specifiche aberrazioni a carico dei geni e dei cromosomi, mediante tecniche di citogenetica convenzionale, ibridizzazione in situ o biologia molecolare, rende possibile l'identificazione del sottotipo di leucemia e guidano verso la scelta terapeutica.