Letti regolabili I letti regolabili ci danno la possibilità di sollevare la testa e i piedi della rete scegliendo un'angolazione personalizzata, con lo scopo di raggiungere una posizione neutra o di dormire con la testa più alta rispetto al resto del copro e respirare meglio. Le posizioni che possiamo assumere sono tante e dipendono fondamentalmente non solo da ciò che vogliamo fare a letto (ad esempio leggere o guardare la televisione), ma anche da eventuali dolori alla cervicale o alla schiena. Se siamo tentati di acquistare un letto regolabile, ecco cosa dobbiamo sapere.

Cos'è un letto regolabile Un letto regolabile, anche conosciuto come letto ergonomico, è un tipo di letto dotato di un telaio che consente di regolare diverse parti del letto, come la testa, il torso e le gambe, per creare diverse posizioni di sonno e comfort, ad esempio da 30 a 45 gradi. Solitamente, questi letti sono dotati di un meccanismo motorizzato che consente di sollevare o abbassare le diverse sezioni del letto tramite un telecomando o un'applicazione mobile.