Le sedi più comuni delle lesioni cartilaginee sono le articolazioni – le quali presentano la cosiddetta cartilagine articolare – gli organi respiratori di gola e torace (laringe e trachea), e strutture anatomiche esterne, come per esempio il naso o il padiglione auricolare.

I sintomi della lesione di una cartilagine variano in relazione alla sede dell'infortunio. Per esempio, la lesione di una cartilagine articolare produce dolore all'articolazione interessata, associato a rigidità, gonfiore, difficoltà motorie ecc.; la lesione della cartilagine laringeo o tracheale, invece, è responsabile di dolore in corrispondenza di gola o torace e problemi respiratori.

La cartilagine è un tessuto che non guarisce quasi mai spontaneamente; ciò implica che, in presenza di lesioni a una cartilagine, il trattamento sia per lo più chirurgico.

Ripasso di cos'è la Cartilagine

Conosciuta anche come tessuto cartilagineo, la cartilagine è un tessuto connettivo, avente funzione di sostegno e dotato di estrema flessibilità e resistenza.

Costituita da cellule particolari chiamate condrociti e sprovvista di vasi sanguigni, la cartilagine del corpo umano non è tutta esattamente uguale, ma possiede caratteristiche diverse, a seconda della sede anatomica e dei compiti specifici a cui è preposta. Ecco allora che, in conseguenza delle suddette caratteristiche, gli anatomisti hanno pensato di distinguere il tessuto cartilagineo in 3 grandi tipologie: