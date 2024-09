Cosa sono le lenti a contatto? Le lenti a contatto sono dispositivi medici che vengono applicati sulla superficie oculare per motivi terapeutici o estetici. A seconda dello stile di vita e della salute degli occhi, le lenti a contatto costituiscono un'alternativa efficace e versatile agli occhiali per correggere errori di rifrazione, come ipermetropia, astigmatismo e miopia. Come funzionano le lenti a contatto? Una volta posizionate, aderiscono alla pellicola lacrimale che ricopre la parte anteriore dell'occhio; quando la palpebra ammicca, passa sopra la lente a contatto, inducendo un lieve movimento della stessa che consente alle lacrime di apportare l'ossigeno e la lubrificazione necessari alla cornea sottostante. Spesso, questi dispositivi sono scelti per ragioni estetiche, ma possono avere anche vantaggi molto pratici in certe situazioni sportive o professionali, in cui gli occhiali potrebbero danneggiarsi o impedire l'uso adeguato di dispositivi di protezione. Le lenti a contatto possono essere utilizzate anche per il trattamento di alcune malattie dell'occhio. Ad esempio, le lenti sclerali possono correggere l'anisometropia (disuguaglianza nel potere di rifrazione tra i due occhi) e l'irregolare curvatura della superficie corneale in caso di cheratocono.

Cosa sapere prima di acquistarle Le lenti a contatto sono dispositivi medici che richiedono particolare cura ed attenzione. La maggior parte delle persone è in grado di indossare le lenti a contatto, mentre altre non riescono a tollerarle per la loro suscettibilità alle infezioni oculari o per una particolare ipersensibilità. Se si decide di ricorrere alle lenti a contatto, il primo passo consiste nel consultare un oculista per un esame approfondito. Tutte le lenti a contatto richiedono una prescrizione medica redatta in base ad un protocollo individuale. È importante seguire un regolare programma di follow-up, come raccomandato dal medico (indicativamente dopo una settimana, un mese e sei mesi, e poi una volta all'anno). Rispettare i consigli relativi a pulizia, disinfezione e modalità di conservazione permette di evitare il rischio di complicanze potenzialmente pericolose per la vista. Le lenti a contatto non devono, di norma, essere indossate per più di un determinato numero di ore quotidiano (questo dipende dalle caratteristiche della lente e da quanto specificato dal medico) e dovrebbero essere rimosse prima del riposo notturno.

Lenti a contatto vs. occhiali da vista Quali sono i vantaggi delle lenti a contatto? Per molte persone, le lenti a contatto offrono flessibilità e convenienza. Se confrontate con gli occhiali, queste forniscono una migliore visione periferica: si muovono con l'occhio e consentono di vedere un campo di vista naturale. Inoltre, non hanno strutture che ostacolano la visione e riducono notevolmente le distorsioni. Le lenti a contatto non si appannano e non raccolgono l'umidità, come pioggia, neve o sudore; questo le rende ideali per lo sport ed altre attività all'aperto.