Per contenere la spesa, può essere utile affidarsi al web , individuando lenti economiche ma allo stesso tempo di buona qualità, un aspetto fondamentale per evitare problemi agli occhi e alla vista.

Oggi le più funzionali sono infatti le lenti a contatto morbide usa e getta , disponibili in tre varianti: quelle giornaliere , anche dette "one day" , da utilizzare cioè solo per una giornata, quelle bisettimanali e le mensili .

Le lenti a contatto , si sa, rappresentano per i miopi una validissima alternativa all'uso degli occhiali, in termini non solo puramente estetici ma anche di comodità e praticità .

Tra le lenti a contatto giornaliere più economiche da acquistare su Amazon ci sono le Dailies AquaComfort Plus , nella confezione da 90. Perfette per coloro che desiderano una lente a contatto pratica e sempre fresca, da indossare al mattino e gettare la sera, queste lenti sono dotate di tecnologia umettante e realizzate in Idrogel per garantire, una volta indossate, una buona sensazione di freschezza e comfort. Possono essere utilizzate anche durante l'attività sportiva e sono apprezzate dagli utenti per la loro comodità e perché "sembra di non averle".

Un buon rapporto qualità-prezzo è offerto anche dalle lenti BAUSCH + LOMB - SofLens , nella confezione da 30. Le lenti a contatto SofLens Daily sono comode da usare e pensate per favorire una visione chiara e nitida anche di notte garzie alla Tecnologia High Definition Optics. Queste lenti giornalierere garantiscono inoltre il massimo comfort e una buona idratazione. In base alle recensioni Amazon, sono state apprezzate perché non si seccano e risultano morbidissime e comode.

Leggermente più costose ma comuqnue di ottima qualità anche le lenti giornaliere 1-DAY Acuvue Moist , nella confezione da 90. Pensate per offrire idratazione e protezione anche agli occhi sensibili e tenendenti a seccarsi, queste lenti favoriscono i meccanismi di difesa creando uno scudo contro le irritazioni. La tecnologia Lacreion, infatti, grazie a uno specifico componente integrato, crea un cuscinetto umettante per offrire un comfort di lunga durata all'occhio. Apprezzate su Amazon perché "non si appannano mai, non si muovono e non danno fastidio".

Tra le più apprezzate su Amazon anche le lenti a contatto giornaliere Biotrue ONEday di Bausch + Lomb . Studiate per proteggere la vista, donando una visione confortevole per tutto il giorno, queste lenti contengono il 78% di acqua e sono realizzate con un materiale ispirato alla biologia degli occhi, così da offrire la massima idratazione e freschezza per 16 ore. In più la tecnologia High Definition Optics offre una visione in alta definizione anche in situazioni di scarsa illuminazione, evitando fastidiosi aloni e riflessi.

ACUVUE® OASYS 1-DAY

Più costose ma anche molto apprezzate per la loro qualità, infine, le lenti Acuvue Oasys 1-DAY HydraLuxe, disponibili anche in confezione grande da 30 lenti. Il loro vantaggio? Sono progettate con tecnologia HydraLuxe™, un design innovativo che simula le proprietà delle lacrime e stabilizza il film lacrimale per una visione chiara e nitida e un comfort elevato per tutto il giorno. Indicate anche in caso di occhi sensibili, queste lenti riducono la sensazione di secchezza, favoriscono la comodità e forniscono anche una buona protezione dai raggi UV.

