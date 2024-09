Leggere prima di dormire aumenta le capacità mentali?

Anche se la maggior parte delle persone che ha l'abitudine di leggere prima di dormire lo fa principalmente per rilassarsi, questa buona pratica migliorerebbe anche molte facoltà mentali , soprattutto se dopo aver appoggiato il libro si mette in atto la tecnica dello studente.

La tecnica dello studente è un metodo teorizzato dallo scrittore canadese Robin Sharma , specializzato in sviluppo personale e metodi che migliorerebbero la vita.

Quali sarebbero i benefici?

Contrasterebbe la nebbia cognitiva

Migliorerebbe la memoria

Aumenterebbe la creatività

Stimolerebbe alla conoscenza

Migliorerebbe la capacità di concentrazione

Questa tecnica è stata ribattezzata "dello studente" perché ricorda l'attività spesso portata avanti da chi studia, ovvero leggere un libro e poi riassumerlo su un quaderno per memorizzare meglio quanto appena immagazzinato nel cervello.

Si tratta di un esercizio che quando si entra nel mondo del lavoro e non si studia più si tende ad abbandonare ma continuando a farlo i benefici sarebbero notevoli.

Per prima cosa contrasterebbe la nebbia cognitiva e migliorerebbe la memoria. Mantenendo in costante allenamento il cervello, leggere e scrivere stimola anche la creatività e la brillantezza mentale, aumentandole entrambe e spingendo a incanalarne anche in altre forme e attività. Inoltre, renderebbe più partecipi e attivi verso ciò che si legge e stimolerebbe a voler imparare sempre più.

Sapendo che dopo aver letto si dovrà trasportare tutto o quasi su un foglio di carta pone chi decide di aprire un libro a farlo con una maggiore attenzione. Ciò significa che la tecnica dello studente sarebbe anche in grado di migliorare la concentrazione, che soprattutto negli ultimi anni a causa degli smartphone e di altri stimoli esterni sempre più presenti, molte persone faticano a tenere.