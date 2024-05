Le donne hanno bisogno di dormire più degli uomini?

In particolare, chi sostiene questa tesi argomenta che mentre le ore necessarie a un uomo per potersi dire riposato e perché corpo e mente siano pronti ad affrontare una nuova giornata oscillano tra le 7 e le 8, per una donna sarebbero minimo 9.

Quanto tempo più degli uomini dovrebbero dormire le donne?

Sara Nowakowski, docente al Baylor College of Medicine, sostiene infatti che le donne avrebbero bisogno di dormire più degli uomini, ma solo di circa 10-15 minuti, e non due o tre ore come molti sostengono. Una teoria supportata anche dalle abitudini legate al sonno delle donne americane, che in un sondaggio del 2013 avevano dichiarato di passare ogni giorno circa 11 minuti in più a letto, rispetto ai propri compagni.

Da cosa nasce quindi l'idea che le donne debbano dormire giornalmente dalle 9 alle 10 ore? Dai social network e dal potere di propagazione che spesso hanno avuto queste teorie, di fatto prive di fondamento scientifico.

Dormire abbastanza ore per notte e poter contare su un sonno di qualità è fondamentale per il benessere e la salute generale. Mentre esistono differenze significative sulle ore sufficienti in base all'età, non sembrano esserci invece prove sul fatto che la le donne debbano dormire più degli uomini. O per lo meno non così tanto.