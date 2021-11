Le conseguenze della privazione di sonno

Per essere sicuri di dormire a sufficienza è importante calcolare l'ora ideale per andare a dormire .

Non tutti inoltre hanno bisogno di dormire agli stessi orari. Le persone infatti, si dividono in allodole o gufi .

Dormire le ore sufficienti è fondamentale per la salute e per questo è importante combattere il jet leg sociale .

Questi fattori, oltre alla inevitabile sensazione di stanchezza perenne, può portare a conseguenze negative per diverse parti o processi dell'organismo. Ecco in quali.

Per un adulto l'ideale sarebbe dormire almeno sette ore ogni notte ma la maggior parte delle persone lo fa per minor tempo, a causa del ritmo frenetico della vita quotidiana.

Riposare poco prima di una giornata importante potrebbe quindi essere controproducente perché in questo modo non si dà il tempo al cervello di alleggerirsi e organizzare al meglio le informazioni utili. Inoltre, lesinare sul sonno può influenzare negativamente i processi decisionali, la risoluzione dei problemi, il modo in cui si gestiscono le emozioni e le capacità di attenzione e concentrazione.

Ma gli effetti dell' insonnia vanno oltre l'apparenza. Se il sonno è disturbato, infatti, i muscoli intorno agli occhi non riposano adeguatamente e questo può portare a spasmi e contrazioni oculari . Sebbene tali sintomi non influiscano sulla vista, possono essere fastidiosi.

Dormire il giusto rafforza il sistema immunitario , che a sua volta tiene lontani raffreddore , influenza e altre malattie. Riposarsi in modo insufficiente, quindi, è associato a una maggior probabilità di incorrere in questo tipo di malanni.

Conseguenze del poco sonno sul cuore

La pressione sanguigna diminuisce durante il sonno, ma se non si dorme a sufficienza quella arteriosa rimane elevata per periodi più lunghi. Questo potrebbe portare a ipertensione cronica, che a sua volta è uno dei principali fattori scatenanti per malattie cardiache e ictus.

Inoltre, sembra che la mancanza cronica di sonno possa peggiorare la situazione di chi soffre di pressione alta.

Anche il sonno irregolare è un problema, almeno stando a quanto attesta uno studio realizzato nel 2020 su un gruppo di anziani e pubblicato nel Journal of American College of Cardiology. I ricercatori hanno infatti riscontrato che coloro che non riescono a dormire in modo tranquillo per tutta la notte hanno quasi il doppio delle probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari.

La mancanza di sonno, infine, può influenzare negativamente anche il cuore in modo indiretto, portando a un'alimentazione non salutare, alti livelli di stress e diminuzione della motivazione all'esercizio.