Lavoro sedentario: quanti minuti di movimento servono per recuperare?

Per ridurre il rischio, dunque, è fondamentale muoversi di più, ma quanto? Stando a una meta-analisi condotta da un team di ricercatori norvegesi, della Norwegian School of Sport Sciences, pubblicata sul British Journal of Sports Medicine , per bilanciare 10 ore trascorse in posizione seduta occorre praticare dai 30 ai 40 minuti di attività fisica , di intensità moderata o vigorosa, al giorno.

Impiegati, cassieri, segretari, social media manager, content creator, manager, giornalisti: sono solo alcune delle categorie di lavoratori costrette a trascorrere gran parte della propria giornata in posizione statica. La maggior parte delle persone conduce uno stile di vita sedentario , che è nocivo per la salute dell'organismo tanto che secondo il primo report dell'Oms, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sull'impatto dell'inattività, la mancanza di movimento farà ammalare quasi 500 milioni di persone nel mondo entro il 2030.

La sedentarietà è pericolosa

La maggior parte delle persone è costretta a mantenere la stessa posizione per gran parte della giornata e, spesso, non dà alcuna importanza al modo in cui lo fa, finendo con l'adottare atteggiamenti posturali poco corretti. Oltretutto, di frequente questa noncuranza si estende a tutte le altre posizioni assunte nel resto della giornata, per esempio mentre si cammina, si sollevano pesi, si guarda la Tv, si dorme. Il risultato? Non di rado, subentrano problematiche come mal di schiena, difficoltà di circolazione, cefalea, cervicalgia, vertigini, scoliosi, disturbi intestinali.





Non solo: la sedentarietà è uno dei fattori di rischio principali per molte malattie, dalle patologie cardiovascolari ai tumori, dall'obesità ai disturbi reumatici, dalle malattie metaboliche ai deficit immunitari. Del resto, il corpo è progettato per muoversi: se rimane fermo per troppo tempo, possono subentrare molte conseguenze negative.