La laringofaringe è la porzione inferiore nonché terminale della faringe.

Disposta fra orofaringe, superiormente, esofago, inferiormente, ed epiglottide, anteriormente, la laringofaringe è sede di passaggio per il cibo e, seppur in minima parte, anche per l'aria (N.B: nella rinofaringe passa solo l'aria, mentre nell'orofaringe scorrono, per l'intera sua estensione, sia cibo che aria).

In quanto parte della faringe, la laringofaringe prende parte alla costituzione della gola.

Così chiamata perché è in prossimità della laringe, la laringofaringe è conosciuta anche con il nome ipofaringe (il prefisso "ipo" significa "sotto" o "inferiore", pertanto "ipofaringe" sta per "faringe inferiore").