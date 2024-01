Laringite: quanto dura e come si cura

Generalità La laringite è l'infiammazione della laringe e delle corde vocali in essa presenti.

Shutterstock Donna con Laringite Se i sintomi associati durano meno di tre settimane, si è soliti parlare di laringite acuta; se invece si protraggono oltre, e se la laringe risulta alterata dal punto di vista anatomico, si parla di laringite cronica. Le cause di laringite sono numerose: la forma acuta è generalmente dovuta a infezioni virali o a un uso eccessivo della voce; la forma cronica, invece, è provocata di solito da: fumo di sigaretta, abuso di alcol, malattia da reflusso gastroesofageo, sinusite cronica e/o inalazione di sostanze irritanti. I sintomi principali sono raucedine e mal di gola. Diagnosi e terapia dipendono dal tipo e dalle cause scatenanti. Una classica laringite acuta da virus si risolve spontaneamente nel giro di una settimana; una laringite cronica merita invece maggiori attenzioni.

Cos'è In cosa consiste la Laringite? La laringite è l'infiammazione della laringe e delle corde vocali in essa contenute.

È definita acuta quando dura meno di 3 settimane e non determina alcuna alterazione anatomica permanente della laringe; è invece definita cronica quando dura più di 3 settimane e si associa a modificazioni anatomiche permanenti delle strutture laringee. Cos'è la Laringe? La laringe è un condotto impari di forma tubolare, situato a livello del collo prima dell'inizio della trachea. Rappresenta l'ultimo tratto delle vie aeree superiori (la trachea è infatti considerata il primo tratto delle vie aeree inferiori) ed è costituita da diverse strutture cartilaginee, tenute insieme da una serie di muscoli e legamenti.

Sede delle corde vocali, la laringe svolge tre funzioni fondamentali: Incanala l'aria verso la trachea, quindi in direzione dei polmoni.

Consente la fonazione, tramite la vibrazione delle corde vocali.

Grazie a una valvola cartilaginea chiamata epiglottide, impedisce al cibo, che sta per essere deglutito, di imboccare la trachea e ostruire le vie respiratorie. Esternamente, la laringe è collocabile in corrispondenza del cosiddetto pomo d'Adamo (sporgenza anteriore del collo più evidente nell'uomo che nella donna). Dove si trova la Laringe? La laringe è posta all'inizio della trachea, confina superiormente con la faringe e sta davanti all'esofago, che è il primo tratto del canale digestivo.

Diagnosi Laringite: come riconoscerla? Una laringite prolungata e/o grave merita un'indagine diagnostica approfondita, che faccia chiarezza sulle cause al fine di pianificare il trattamento più adeguato. Tale indagine comincia tipicamente dall'esame obiettivo e dall'anamnesi: dopodiché, a seconda di quanto emerso dalle ricerche appena menzionate, potrebbe procedere con: Esami del sangue;

Tampone faringeo;

Laringoscopia;

Biopsia della laringe. Esame obiettivo e anamnesi Durante l'esame obiettivo, il medico osserva la gola del paziente e palpa esternamente le aree corrispondenti alla laringe, valutandone la consistenze e chiedendo se evocano dolore.

In occasione dell'anamnesi, invece, investiga sullo stato di salute del paziente (malattia sofferte di recente e in passato; allergie a farmaci o ad altro; medicinali assunti in quel momento; ecc.), sulle sue abitudini (è fumatore? è un consumatore di alcol?) e sulla sua professione (è un cantante? lavora in qualche stabilimento industriale). Esami del sangue e tampone faringeo Il medico ricorre agli esami del sangue e all'analisi di un tampone faringeo per stabilire se il paziente soffre o meno di una qualche malattia infettiva.

Si tratta, in entrambi i casi, di procedure rapide, economiche e potenzialmente in grado di fornire diverse informazioni utili ai fini diagnostici. Laringoscopia La laringoscopia è l'esame diagnostico che consente di valutare lo stato di salute della laringe e delle corde vocali. Esistono due tipologie di laringoscopia: indiretta e diretta. Laringoscopia indiretta . Svolta nell'ambulatorio del medico, è una procedura molto semplice, che richiede l'impiego di due oggetti: uno specchietto, da inserire nella gola del paziente, e una sorgente luminosa, con la quale illuminare lo specchietto e vedere di riflesso la laringe. Solitamente, non prevede alcuna anestesia; tuttavia, se il paziente sotto esame è infastidito dalla presenza dello specchietto, può essere utile praticare un'anestesia di tipo locale.

. Svolta nell'ambulatorio del medico, è una procedura molto semplice, che richiede l'impiego di due oggetti: uno specchietto, da inserire nella gola del paziente, e una sorgente luminosa, con la quale illuminare lo specchietto e vedere di riflesso la laringe. Solitamente, non prevede alcuna anestesia; tuttavia, se il paziente sotto esame è infastidito dalla presenza dello specchietto, può essere utile praticare un'anestesia di tipo locale. Laringoscopia diretta. Tale procedura prevede l'inserimento, in gola (nelle vicinanze della laringe), di uno strumento a fibre ottiche dotato di telecamera e fonte luminosa. Tale strumento, chiamato laringoscopio, può essere flessibile oppure rigido: se è flessibile, viene inserito attraverso il naso e richiede l'anestesia locale; se è rigido, viene inserito attraverso la bocca e richiede l'anestesia generale.

Rispetto alla laringoscopia indiretta, la laringoscopia diretta è molto più precisa e, se eseguita con il laringoscopio rigido, consente anche la raccolta di un campione di tessuto laringeo per un eventuale esame bioptico. Biopsia della laringe: cos'è e quando si pratica? La biopsia della laringe consiste nella raccolta, e nella successiva analisi al microscopio, di un campione di tessuto laringeo. Di solito, viene effettuata quando il medico sospetta (o vuole assicurarsi che non sia in corso) un tumore maligno della laringe.

La procedura di prelievo avviene mediante laringoscopia diretta con laringoscopio rigido. Altri test utili in caso di sospetto tumore maligno della laringe: TAC (o tomografia assiale computerizzata) : è un esame di diagnostica per immagini molto preciso, che però espone il paziente a una quantità minima di radiazioni ionizzanti.

: è un esame di diagnostica per immagini molto preciso, che però espone il paziente a una quantità minima di radiazioni ionizzanti. Risonanza magnetica nucleare (RMN): è un esame di diagnostica per immagini affidabile e del tutto innocuo per il paziente. Test allergici Se c'è il sospetto che la laringite sia provocata da un'allergia verso alcune sostanze volatili (polveri, esalazioni chimiche ecc.) o verso alcuni cibi, il medico prescriverà sicuramente dei test allergici. A quale specialista rivolgersi per la diagnosi di Laringite? Spesso, quando un medico di base riscontra una laringite cronica e/o grave consiglia, al paziente, di consultare un otorinolaringoiatra, ovvero un medico specializzato nella cura delle malattie dell'orecchio, del naso e della bocca.

Prevenzione Prevenire la laringite è possibile, a patto che: Si faccia attenzione alla propria igiene personale (è buona norma lavarsi sempre le mani dopo aver usato il bagno, per evitare la diffusione di infezioni batteriche);

Si eviti di frequentare persone temporaneamente malate di influenza o raffreddore;

Si evitino gli ambienti polverosi;

Si indossino maschere appropriate se si trattano sostanze chimiche tossiche;

Non si fumi;

Si moderi l'assunzione di alcolici (evitarli del tutto è il consiglio del Ministero della Salute);

Si dorma con un cuscino dietro alla testa per evitare il reflusso acido dallo stomaco;

Si abbia cura della propria voce; non ci si schiarisca continuamente la gola ecc.