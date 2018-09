Laringe: Cos'è? Anatomia: Sede, Cartilagini, Legamenti e Corde Vocali; Funzioni; Patologie

La laringite è l'infiammazione della laringe o delle corde vocali.

Responsabile di sintomi quali raucedine, mal di gola, perdita della voce ecc., la laringite può insorgere a causa di un'infezione delle prime vie aeree (in genere un'infezione di tipo virale) o per colpa di fattori come il fumo di sigaretta (tabagismo), l'abuso di alcol, l'inalazione di sostanze irritanti per la gola ecc.

Tumore alla Gola

Con l'espressione "tumore alla gola", i medici indicano una neoplasia generalmente maligna, che ha avuto origine dalla proliferazione incontrollata di una delle cellule appartenenti a faringe, laringe o tonsille palatine.

Al momento attuale, le precise cause del tumore alla gola sono sconosciute; è, tuttavia, un dato di fatto che ad aumentare il rischio di formazione della neoplasia in questione siano fattori come il fumo di sigaretta e l'abuso di sostanza alcoliche.

Il tumore alla gola è responsabile di sintomi poco specifici, come dolore alla gola, tosse, raucedine, difficoltà a deglutire ecc., che però hanno la particolarità di essere persistenti (e questa caratteristica deve rappresentare un campanello d'allarme).

Paralisi delle Corde Vocali