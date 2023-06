Laparocele Incarcerato: cos’è, perché si forma e cosa fare

Il laparocele è un tipo di ernia che si sviluppa in corrispondenza delle cicatrici successive agli interventi di chirurgia addominale laparatomica. Il laparocele incarcerato è un'evoluzione di un semplice laparocele, in cui i tessuti erniati sono ormai stabilmente fuoriusciti dalla loro sede naturale e non c'è più la possibilità di un loro riposizionamento manuale.

Il laparocele incarcerato è anche visibile: si presenta, infatti, come una protuberanza sita a livello addominale, nel punto in cui la parete ha lasciato erniare le parti di intestino.

Terapia

Come si cura un Laparocele Incarcerato?

Il trattamento del laparocele incarcerato prevede il ricorso alla chirurgia.

La scopo dell'intervento chirurgico è ripristinare la normale anatomia dell'organo erniato (di solito l'intestino) e chiudere e rinforzare la parete addominale che ha permesso l'ernia.

Esistono varie tecniche chirurgiche, alcune decisamente più invasive di altre.

La scelta della metodica d'intervento dipende diversi fattori, tra cui:

Anatomia:

Sede ed estensione del laparocele incarcerato;

Età e stato di salute del paziente;

Livello di successo del precedente intervento chirurgico, quello che ha dato origine al laparocele.

Laparocele Incarcerato: tecniche di intervento

Le attuali tecniche chirurgiche per la riparazione del laparocele (erniorrafia) sono sostanzialmente tre:

Laparotomia ,

, Laparoscopia e

e Laparoscopia robotica.

Laparotomia o chirurgia a cielo aperto

Durante gli interventi in laparotomia, il chirurgo esegue una grande incisione a livello addominale in modo da poter accedere agli organi interni e intervenirvi.

Durante la procedura, si occupa di ricollocare i tessuti erniati nella loro sede natura e di riparare la parete addominale.

Spesso, per la riparazione e il rinforzo, utilizza una sorta di rete in materiale biocompatibile che posiziona dalla parte interna della parete addominale.

Si tratta di un intervento invasivo, che ha tempi di recupero maggiori rispetto alle altre due tecniche.

Laparoscopia

La laparoscopia è una tecnica minimamente invasiva che prevede alcune piccole incisioni addominale, tramite cui il chirurgo inserisce gli strumenti utili a realizzare l'intervento.

Una volta effettuato l'accesso alla cavità addominale, il medico svolge le stesse operazioni descritte per l'intervento precedente: riposizionamento dell'organo erniato e rinforzo della parete addominale.

È sicuramente una tecnica vantaggiosa per via della bassa invasività e del minor tempo di recupero; tuttavia, non è sempre applicabile.

Laparoscopia robotica

Gli interventi in laparoscopia robotica sono paragonabili a quelli in laparoscopia, con la differenza che il chirurgo esegue le varie operazione manovrando una strumentazione robotica molto precisa (sono delle braccia robotiche munite, alle estremità, di strumenti chirurgici).