Lacrime: a cosa servono e quali sono i disturbi della lacrimazione?

Successivamente, le lacrime passano attraverso un sistema di piccoli canali lacrimali (che originano in prossimità dell'angolo inferiore interno delle palpebre), per essere prima raccolte nel sacco lacrimale (una piccola ampolla nella parete laterale del naso ) e scorrere, poi, nel dotto nasolacrimale .

I disturbi della lacrimazione sono il risultato di alterazioni del fisiologico processo di produzione e deflusso delle lacrime. Le cause includono un'aumentata secrezione da parte della ghiandola lacrimale (iperlacrimazione) o un drenaggio inadeguato delle vie lacrimali ( epifora ). L'alterazione del film lacrimale può essere determinata da un disturbo che colpisce le strutture oculari oppure può rappresentare un segno clinico di una malattia sistemica, come la sindrome di Sjögren .

I disturbi della lacrimazione rappresentano spesso l'esito del processo di invecchiamento . Gli anziani , a volte, presentano un dotto lacrimale ostruito. Più comunemente, in questi pazienti si rilassano i muscoli che mantengono la parte interna della palpebra distesa contro il bulbo oculare , lasciando zone asciutte che diventano dolenti e cronicamente irritate. Inoltre, le lacrime di alcuni soggetti hanno un alto contenuto di lipidi ed anche questo fenomeno può interferire con la diffusione del liquido lacrimale sulla superficie dell'occhio, che si irritata e produce un'iperlacrimazione. Le seguenti condizioni possono causare un'eccessiva produzione di lacrime:

Nei bambini, le cause più comuni di un'eccessiva secrezione lacrimale sono le allergie e la congiuntivite virale .

La patologia che determina il mancato o ritardato sviluppo delle vie lacrimali è definita dacriostenosi congenita (colpisce circa il 30% dei bambini). Questa si manifesta con lacrimazione incontrollata, edema palpebrale e secrezione di pus (dopo spremitura del sacco lacrimale). La dacriostenosi congenita necessita, talvolta, dell'intervento di uno specialista, il quale può eseguire una procedura microchirurgica per aprire con una sonda i condotti lacrimali. Può essere utile l'impiego di antibiotici e il massaggio locale nella regione del sacco lacrimale.

Talvolta, è possibile osservare che gli occhi dei neonati sono insolitamente pieni di lacrime. La causa più comune della persistente lacrimazione neonatale è la presenza un dotto lacrimale ostruito o non completamente pervio. Infatti, prima che il canale nasolacrimale si apra possono essere necessarie alcune settimane. Nel giro di pochi mesi, comunque, la condizione si risolve spontaneamente con il completo sviluppo delle strutture anatomiche coinvolte.

Le due principali cause responsabili di un'alterata lacrimazione sono:

Quali esami per la diagnosi?

Disturbi della lacrimazione: come sono diagnosticati?

La diagnosi si basa sull'accurata osservazione delle strutture anatomiche coinvolte, su alcuni semplici test e sulla raccolta di informazioni relative alla presentazione clinica. Una volta individuata la causa dell'anomala lacrimazione, può essere definita la strategia terapeutica più appropriata al singolo caso.

Per prima cosa, probabilmente, il medico verificherà se il paziente soffre di secchezza oculare; una delle più comuni cause dell'eccessiva lacrimazione, infatti, è proprio la sindrome dell'occhio secco: la disfunzione lacrimale provoca fastidio agli occhi ed innesca il riflesso dell'organismo a produrre troppe lacrime. Se il disturbo deriva dalla secchezza oculare o da un fenomeno irritativo, può risultare utile il ricorso a lacrime artificiali quattro o cinque volte al giorno o l'applicazione di impacchi caldi sopra gli occhi per diversi minuti.

Se necessario, il medico può fare riferimento ad un oculista per un esame più approfondito. Uno dei principali test diagnostici consiste nel lavaggio delle vie lacrimali, utilizzato per verificare la presenza di un'ostruzione nei condotti lacrimali:

Dopo la somministrazione di un anestetico locale, utile per ridurre il disagio, l'oculista inserisce una sottile sonda attraverso l'apertura di uno dei canalini lacrimali nell'angolo interno delle palpebre (puntini lacrimali).

Viene poi iniettata una soluzione sterile ed il paziente indica se percepisce il fluire del liquido nella gola.

Attraverso la cannula, può anche essere iniettata una tintura a base di fluoresceina per esaminare il reflusso punctale premendo sui canalini lacrimali e notando l'eventuale resistenza.

Se le vie lacrimali sono pervie, la causa dell'anomala produzione di lacrime dev'essere ricercata altrove.

Lacrimazione: quando preoccuparsi?

Sebbene un disturbo della lacrimazione non rappresenti una situazione di emergenza, è necessario contattare immediatamente il medico quando risulta accompagnato da:

Visione ridotta;

Dolore, sanguinamento o gonfiore intorno agli occhi;

Cute indurita e arrossata al di sopra del sacco lacrimale;

Gonfiore intorno al naso o ai seni paranasali;

Secrezioni purulente;

Contatto dell'occhio con una sostanza chimica;

Lesione grave dell'occhio (graffio, abrasione o penetrazione di un corpo estraneo).

Ciascuno di questi sintomi indica un problema più serio.