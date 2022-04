Labbro superiore sudato: cosa significa?

Cause comuni del sudore al labbro superiore

Ecco quali sono gli eventi scatenanti più ricorrenti di questo fenomeno.

Cibo piccante

Alcune persone quando mangiano cibi particolarmente piccanti sentono calore e sudano in tutto il corpo, compreso il labbro superiore. La sudorazione è una risposta fisiologica del corpo che quando percepisce che la temperatura inizia a salire usa questo mezzo per rinfrescarsi.

In particolare a dare il via alla sudorazione sarebbe la capsaicina, il composto che conferisce ai peperoncini la loro caratteristica piccante.

Menopausa

La menopausa è spesso caratterizzata da temperatura corporea più alta della norma, vampate di calore e sudorazione su petto, collo e viso che può essere accompagnata da un battito cardiaco accelerato e sensazione di ansia.

Le vampate di calore tendono a manifestarsi improvvisamente e finiscono altrettanto rapidamente entro un paio di minuti ma durante il loro picco la sudorazione è al massimo e può interessare anche il labbro superiore.

Iperidrosi

A volte il sudore del labbro superiore è parte dell'iperidrosi, una condizione caratterizzata da sudorazione eccessiva diffusa.

Anche se in questo caso la sudorazione facciale non è così comune come quella sulle mani o sui piedi, in alcune persone può verificarsi.

Spesso gli episodi di questo fenomeno sono causati da eventi comuni come calore o stress che scatenano sudore in tutti, semplicemente nelle persone con iperidrosi ciò avviene con maggiore intensità.

Rosacea

La sudorazione del labbro superiore non è un sintomo primario della rosacea, una condizione della pelle caratterizzata da vasi sanguigni facciali rotti che causano arrossamento e vampate di calore.

Tuttavia, secondo uno studio pubblicato nel settembre 2015 sul Journal of Neurophysiology, le persone con rosacea hanno maggiori probabilità di sperimentare un'eccessiva sudorazione facciale in risposta al calore, rispetto a coloro che non hanno la rosacea.

Diabete

Il diabete mal gestito può portare a una serie di problemi di salute correlati e uno dei meno noti è proprio l'aumento della sudorazione, che può riguardare anche il labbro superiore.

Il motivo, secondo il National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Issues, è che nel corso del tempo la glicemia alta può causare danni ai nervi che controllano le ghiandole sudoripare del corpo, e questo a sua volta può determinare sudorazione copiosa, in particolare di notte, o mentre si mangia.

Danni ai nervi

Anche se sono meno comuni rispetto alle precedenti, esistono eventi che possono potenzialmente innescare danni ai nervi che controllano e aumentano anche la sudorazione facciale, compresa quella del labbro superiore.

Nello specifico si tratta di herpes zoster, traumi facciali o fratture e interventi chirurgici o escrescenze nel nervo auricolotemporale posto sul lato della testa e tumori che coinvolgono la ghiandola parotide.