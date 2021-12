Labbra screpolate: cause e rimedi

Introduzione

Le labbra screpolate rappresentano una problematica molto comune quando le temperature esterne sono basse: questo non significa, però, che non possano verificarsi anche negli altri momenti dell'anno. Questa evenienza compare quando le labbra sono secche: prima iniziano le screpolature e poi la desquamazione dolorosa. Ecco da che cosa dipende il disturbo e come intervenire per risolverlo.