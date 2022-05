La ruota delle emozioni di Plutchik: cos'è

Nel 1980 lo psicologo americano Rober Plutchik sviluppò la ruota delle emozioni costituita da otto emozioni di base e otto emozioni avanzate, ciascuna composta da due emozioni di base.

Gli esperti di Guidapsicologi.it spiegano cos'è e come imparare a usarla correttamente e quali sono i vantaggi che la ruota di Plutchik apporta al nostro benessere fisico, mentale ed emotivo.

Si tratta di uno strumento visivo utile a comprendere le emozioni. Lo psicologo ha diviso le emozioni in otto categorie di base relative a funzioni specifiche per la sopravvivenza. Combinando le emozioni primarie, si verificano il resto delle emozioni, che ampliano la gamma di esperienze.

Secondo questa teoria, le emozioni variano a seconda del loro grado di intensità. Cioè, la rabbia è meno intensa della collera, ma la rabbia è più intensa del fastidio. Bisogna tener presente che più un'emozione è intensa, più motiverà il comportamento ad essa correlato.

Per Plutchik, le emozioni non sono né buone né cattive di per sé, ma tutte sono necessarie e hanno funzioni specifiche che promuovono la sopravvivenza e l'adattamento umano.