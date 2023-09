La mancanza di respiro è dovuta all'ansia? Ecco come trattarla

Se all'improvviso capita di avvertire la sensazione di mancanza di respiro è normale farsi prendere dal panico. Tuttavia, non sempre si tratta del sintomo di un evento pericoloso. A volte, infatti, respiri più brevi e più rapidi sono una risposta del tutto normale all'ansia, che può essere gestita per poi tornare a respirare normalmente.

Perché l'ansia può causare mancanza di respiro Si è colpiti da un sentimento di ansia ogni volta che si avverte una minaccia, sia essa fisica, come nel caso di un'aggressione, o emotiva e psicologica, come ad esempio quando si viene raggiunti da una notizia poco piacevole. La minaccia innesca il sistema di lotta o fuga del corpo e questo a sua volta porta al rilascio dell'adrenalina, un ormone responsabile di una serie di risposte fisiologiche messe in atto dall'organismo per proteggersi. Tra queste c'è anche la costrizione delle vie aeree, che causa una respirazione più rapida e superficiale. La mancanza di respiro, che in termini medici è chiamata dispnea, può spaventare ma in realtà in certi casi è una buona cosa. L'aumento della respirazione, infatti, trasporta più ossigeno ai muscoli, rendendo più semplice per chi è in pericolo allontanarsi. In alcune persone l'ansia può causare iperventilazione o respiri molto rapidi e superficiali che possono determinare vertigini o stordimento.

Come gestire la mancanza di respiro dovuta all'ansia Fare qualche sospiro ciclico

Aspettare

Fare qualche sospiro ciclico Quando si è in preda all'ansia, fare respiri lenti e consapevoli può aiutare a sentirsi più calmi e a tornare a un normale ritmo di inspirazione-espirazione. Secondo uno studio pubblicato su ‌Cell Reports Medicine‌ del gennaio 2023, una tecnica utile in questi casi è il sospiro ciclico, un esercizio di respirazione controllata che prevede lunghe espirazioni, che possono aiutare a far uscire il corpo dalla modalità lotta o fuga, rallentare automaticamente la frequenza cardiaca e la respirazione. Lo studio ha rilevato che le persone che lo hanno praticato regolarmente per 30 giorni hanno riportato un umore costantemente migliore. Ecco come procedere: Fare un respiro normale attraverso il naso, in modo che i polmoni si sentano pieni;

Fare qualche secondo di pausa;

Inspirare in modo che i polmoni si sentano il più pieni possibile;

Espirare molto lentamente finché i polmoni non si svuotano;

Ripetere per cinque minuti.

Aspettare Se gli esercizi di respirazione non sono nelle proprie corde, una tecnica semplice per riportare la respirazione alla normalità è quella di non fare niente ma lasciare che le sensazioni legate all'ansia emergano. Lottare contro l'ansia infatti manda il messaggio al corpo qualcosa non va, e spesso più ci si sforza di rilassarsi più questo momento si ritarda. Con questa tecnica il più delle volte dopo alcuni minuti la situazione torna alla normalità.