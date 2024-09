La disidratazione può causare mal di testa?

Il mal di testa dipende anche da quanto si beve? Il mal di testa può avere diverse cause e tra queste anche la disidratazione. Non bere abbastanza acqua, infatti, può portare scompensi a molti processi fisiologici e organi, compreso il cervello che a causa della mancanza di liquidi può contrarsi in modo importante, causando il mal di testa.

Perché si manifesta il mal di testa da disidratazione? Il mal di testa da disidratazione può essere di due tipi: il mal di testa primario, che si verifica quando non si ha abbastanza acqua nel corpo; e quello secondario, che avviene quando la disidratazione peggiora altre condizioni preesistenti, che a loro volta portano al mal di testa. L'insufficienza di acqua nel corpo può essere data dal fatto che non si beve abbastanza nel corso della giornata ma anche dal non idratarsi correttamente durante attività fisiche intense. Ma non solo, si corre il rischio di disidratazione, più o meno lieve, anche in caso di vomito, diarrea, assunzione di farmaci diuretici, sudorazione eccessiva, uso di lassativi e febbre alta.

Quali sono i sintomi? Sete eccessiva

Bocca appiccicosa o secca

Scarsa minzione

Colore dell'urina giallo più scuro

Pelle secca

Crampi muscolari Oltre al mal di testa in sé, quelli sopra elencati sono i sintomi più comuni di questa condizione. Se la disidratazione peggiora, anche i sintomi diventano più importanti e possono includere: minzione assente

pelle raggrinzita o secca

irritabilità o stato confusionale

vertigini

battito cardiaco accelerato

respirazione veloce

occhi infossati

stanchezza estrema Fortunatamente, bere più acqua e mantenersi adeguatamente idratati spesso basta a prevenire e trattare questi sintomi e in generale il mal di testa da disidratazione. Tuttavia, se questo compare spesso e non se ne va nemmeno a fronte di un'idratazione corretta è bene contattare un medico che possa indagare eventuali altre cause, anche tramite la prescrizione di esami del sangue e delle urine.

Quali possono essere le complicazioni? Colpo di calore

Danni renali

Infezioni del tratto urinario

Calcoli renali La disidratazione può diventare grave se non si interviene tempestivamente e portare a diverse complicazioni, tra le quali il colpo di calore, che si verifica quando si suda molto e non si reintegrano acqua, sale ed elettroliti persi, che consentono al corpo di tornare a una temperatura corretta. Se ciò non avviene può arrivare un colpo di calore, i cui sintomi includono mal di testa, nausea, sudorazione eccessiva, temperatura corporea elevata e debolezza. Se l'organismo non dispone di abbastanza liquidi diventa difficile per i reni rimuovere scorie e tossine, che possono accumularsi nel corpo e causare danni ai reni. La disidratazione può anche contribuire alla formazione di infezioni del tratto urinario e calcoli renali, che possono a loro volta portare a danni renali se non trattati tempestivamente.