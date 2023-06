La disidratazione può causare la febbre?

Disidratazione e febbre sono due sintomi che spesso vanno di pari passo, soprattutto quando si sta male, ma la carenza di liquidi da sola non fa sempre aumentare la temperatura corporea. La febbre infatti può essere un sintomo di disidratazione, ma potrebbe anche non essere un suo risultato diretto. Ecco quindi le cose da sapere su come e quando questi due eventi sono correlati, cosa li causa, come trattarli e quando è il momento di consultare un medico.

Rapporto tra febbre e disidratazione Una persona quando è disidratata può sviluppare la febbre ma il motivo non è la disidratazione in sé, piuttosto il fatto che spesso l'innalzamento della temperatura è il risultato di una malattia o infezione sottostante, che può aumentare il rischio di disidratazione. La disidratazione si verifica quando il corpo perde troppa acqua ed elettroliti, rispetto a quanti ne assume. A seconda dei livelli può influire negativamente su molte funzioni corporee, inclusa la capacità di mantenere la temperatura al livello ottimale. Il corpo fa infatti affidamento su un adeguato equilibrio idrico per regolare la sua temperatura attraverso la sudorazione e altri meccanismi di raffreddamento. In caso di disidratazione può avere difficoltà a raffreddarsi in modo efficace e questo porta la temperatura corporea ad alzarsi. Questa concatenazione di eventi è piuttosto comune nei neonati e bambini piccoli, che infatti spesso hanno la febbre alta quando sono disidratati. Inoltre, se la disidratazione è causata dal clima esterno troppo caldo o da un eccessivo sforzo fisico il corpo può andare incontro a un esaurimento da calore, che lo porta a surriscaldarsi e a non riuscire a raffreddarsi efficacemente. In questo caso può insorgere febbre più o meno alta.

Altri sintomi di disidratazione La febbre non è l'unico possibile segno di disidratazione. Gli altri più comuni sono sete elevata, bocca asciutta, sudorazione inferiore rispetto al solito, urina di colore scuro, pelle secca, stanchezza e vertigini. Man mano che la disidratazione si aggrava, i sintomi peggiorano e potenzialmente diventeranno pericolosi per la vita. I segnali che denunciano una situazione di grave disidratazione sono confusione mentale, svenimento, mancanza di minzione, battito cardiaco accelerato, espirazione affannata e shock. I sintomi di disidratazione in neonati e bambini piccoli non sempre coincidono con quelli degli adulti. Su di loro è bene fare attenzione che non abbiano la bocca o la lingua secca, piangano senza lacrime, abbiano pannolini bagnati per 3 ore o più, siano irritabili o insolitamente assonnati o abbiano gli occhi infossati. Per i più piccoli anche la febbre alta è un sintomo da tenere sotto controllo.

La febbre può causare disidratazione? Nemmeno la febbre causa automaticamente disidratazione ma se la temperatura è al di sopra del normale è un effetto collaterale piuttosto comune. Il motivo è che avere la febbre fa sudare di più e questo può aumentare la perdita di liquidi. Allo stesso tempo, una persona febbricitante spesso ha meno voglia di mangiare o bere e ciò rende più difficile sostituire i liquidi persi e mantenere livelli equilibrati. La febbre può anche indurre una persona a respirare più velocemente e aumentare leggermente il proprio metabolismo, altro elemento che favorisce la perdita di liquidi.

Come trattare la febbre da disidratazione Bere più liquidi

‌Applicare un impacco fresco

Assumere alcuni m‌edicinali Sebbene sia possibile che la disidratazione da sola causi un aumento della temperatura corporea, soprattutto nei neonati e nei bambini piccoli, la febbre è spesso il risultato di un problema o di un'infezione sottostante. Quando i due eventi si presentano insieme, è importante quindi affrontare sia la causa alla base della febbre sia lo squilibrio dei liquidi. Bere acqua, soluzioni per la reidratazione orale, bevande sportive diluite o brodi è fondamentale per riequilibrare la situazione. Evitare però le bevande zuccherate o contenenti caffeina perché possono peggiorare la disidratazione, soprattutto se una persona ha anche la diarrea. La reidratazione orale è fondamentale anche per neonati e bambine. Un panno umido posto sulla fronte può aiutare a raffreddarsi, così come un bagno tiepido. Gli antidolorifici da come l'ibuprofene, l'aspirina o il paracetamolo non sono necessari per combattere la febbre, ma potrebbero aiutare a sentirsi meglio.