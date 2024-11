La bronchite è contagiosa?

È contagiosa? La bronchite può essere una condizione contagiosa; nello specifico, lo è quando a causarla è un'infezione trasmissibile, virale o batterica, delle vie respiratorie. In genere, le forme contagiose di bronchite sono di natura acuta, ovvero compaiono in brusco, con sintomi forti, e durano al massimo 3 settimane. Quando la bronchite non è contagiosa? Non è contagiosa la bronchite dovuta a fattori come: Fumo di sigaretta,

Smog eccessivo,

Esposizione a fumi, polveri o vapori irritanti per le vie respiratorie,

Allergie (es: ai pollini, al pelo di animale) e

Asma. In sostanza, è privo di contagiosità la bronchite dovuta a cause non infettive. Diversamente dalle bronchiti infettive, le bronchiti non infettive sono di natura cronica, ovvero insorgono in modo graduale, con sintomi più sfumati o con attacchi temporanei di tosse, e durano mesi. Per approfondire: Bronchite cronica: cos'è? Sintomi, cause e cure

Come si trasmette la bronchite contagiosa? La trasmissione delle forme contagiose di bronchite avviene soprattutto per contatto diretto, attraverso le secrezioni nasali o le goccioline di saliva (aerosol) emesse in occasione di starnuti, colpi di tosse o quando si parla. È possibile anche una trasmissione per via indiretta, tramite il contatto con superfici od oggetti contaminati dalle particelle virali o batteriche e il successivo tocco, con la mani ormai altrettanto contaminati, delle mucose nasali, orali od oculari.

Per quanto tempo si è contagiosi? È difficile dire quanto tempo duri la contagiosità di una bronchite infettiva: bisognerebbe sapere, infatti, qual è il patogeno responsabile della condizione, cosa che i medici generalmente non indagano salvo non sospettino un'infezione batterica. Alla luce di quanto appena detto, quindi, l'indicazione è quella di fare affidamento ai sintomi: fintanto che la sintomatologia (tosse, secrezione nasale, starnuti ecc.) è presente, chi ha una bronchite infettiva è contagioso e potrebbe trasmettere l'infezione ai chi entra in contatto con lui.

Come capire se è una bronchite contagiosa? Le bronchiti contagiose si distinguono da quelle non contagiose per un sintomo in particolare: la febbre. La febbre, d'altra parte, è una manifestazione tipica delle infezioni, comprese quelle delle vie respiratorie. In genere, i giorni della febbre rappresentano il picco della contagiosità; con la risoluzione della febbre, si riduce gradualmente anche il rischio di trasmissione dell'infezione, il quale si estingue completamente soltanto in prossimità della guarigione completa. Alla luce di tutto ciò, pertanto, è buona norma evitare di avere contatti con altre persone, specialmente bambini, anziani e persone fragili dal punto di vista immunitario, fintanto che la febbre e gli altri sintomi tipici della bronchite infettiva non sono largamente superati.

Come fare prevenzione? Chi ha una bronchite contagiosa dovrebbe fare in modo di non diffondere l'infezione responsabile ad altre persone, specialmente se vive o ha rapporti frequenti con neonati, bambini, anziani e/o persone con patologie croniche e fragili dal punto di vista immunitario. Per limitare il rischio di diffusione di una bronchite contagiosa, è buona norma: Restare a casa da lavoro o da scuola finché le condizioni di salute non sono sensibilmente migliorate;

In occasione di starnuti o colpi di tosse, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto o con la piega del gomito (in questo modo non si diffondono germi nell'aria e, al tempo, si evita di rendere le mani un veicolo di trasmissione dell'infezione);

Indossare una mascherina quando si è compagnia di altre persone;

Evitare la condivisione con altri di oggetti come cuscini, asciugamani, bicchieri e utensili;

Lavare spesso le mani, soprattutto dopo aver tossito o starnutito. Chi è sano, invece, per evitare di ammalarsi, dovrebbe: Stare lontano dalle persone con sintomi di raffreddore;

Vaccinarsi contro le infezioni respiratorie virali per le quali esiste il vaccino (es: antinfluenzale per l'influenza);

Non fumare ed evitare il fumo passivo. Queste due condizioni favoriscono l'insorgenza delle infezioni alle vie respiratorie e, di conseguenza, anche la bronchite infettiva.