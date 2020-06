Kit Pronto Soccorso da Viaggio

Quando si parte per le vacanze, che si tratti di un campeggio , ma anche di un viaggio più comodo, è importante portare con sé un kit di pronto soccorso. In questo modo si possono avere a portata di mano i rimedi per gli imprevisti più piccoli e comuni, quelli che si possono gestire senza l'intervento medico.

Kit di Pronto soccorso da viaggio per Campeggio ed Escursioni

In campeggio, dove non si hanno tutte le comodità di una casa vera e propria (a meno che non si opti per la versione bungalow) è particolarmente importante avere a portata di mano tutto l'occorrente per pulire e disinfettare piccole escoriazioni, repellenti per prevenire il morso di zanzare o di altri insetti, creme per alleviare piccole scottature dovute al barbecue da campeggio o alla cucina da campeggio.

Nel caso del kit di primo soccorso per il campeggio è necessario procurarsi anche una valigetta in cui organizzare i medicinali, rigida o in tessuto, perché le condizioni igieniche possono essere non ottimali e materiali come le garze hanno quindi bisogno di rimanere protetti, mentre medicine "liquide" è importante che non restino esposte al sole affinché non si alterino.

Può essere conveniente acquistare un kit già pronto, da integrare alla bisogna con medicine che utilizziamo con frequenza o che pensiamo ci possano servire.

Il kit di pronto soccorso AIESI contiene tutto l'indispensabile raccolto in una pratica valigetta. In realtà si tratta di una borsa di nylon (più pratica, perché pesa meno della valigetta rigida) dalle dimensioni pari a: 26x7x15h. Al suo interno si trovano: 2 Paia di guanti sterili, 1 Acqua ossigenata da 250 ml, 5 Compresse di garza sterile 10x10 cm, 1 Compresse di garza sterile 18x40 cm, 1 Pinzetta per medicazione sterile, 1 Cotone idrofilo da 50 g, 1 Confezione di cerotti assortiti da 20 pz, 1 Rotolo di cerotto m 5x2,5 cm, 1 Benda di garza orlata m 5x10 cm, 1 Forbici per medicazioni autoclavabili 14,5 cm, 1 Laccio emostatico anallergico, 1 Ghiaccio istantaneo sacchetto pronto uso, 1 Termometro digitale, 1 Sacchetto per rifiuti sanitari. Probabilmente il laccio emostatico è persino di troppo, dato che non si consiglia di usarlo a chi non ha avuto adeguato training, ma tutto il resto si rivela più che utile.

Il kit di pronto soccorso di The Body Source è l'Amazon's Choice di questa categoria. La borsetta (23x17x6,6 cm) è in nylon di colore rosso e si chiude con una pratica zip che corre su tre lati e che permette quindi una comoda apertura. Il kit è organizzato in scomparti, così ogni tutto può facilmente trovare il suo posto. Al suo interno si trovano 90 essenziali del pronto soccorso, tra cui: ghiaccio pronto uso, soluzione sterile per lavaggio oculare, coperta isotermica d'emergenza, garze, bende, cerotti per nocche e dita; si tratta di una borsa-kit davvero molto fornita

Può essere utile aggiungere al kit di pronto soccorso una pomata all'arnica. L'arnica aiuta contro il gonfiore di contusioni e ematomi, ma allevia anche il dolore muscolare dopo l'affaticamento, magari dopo una lunga camminata. Questo Gel Arnica concentrato al 90% di Innovia Laboratoires è antinfiammatorio, decongestionante e antisettico e aiuta in caso di stiramenti, contusioni e contratture.

Indispensabile per quasi qualsiasi vacanza è il repellente per insetti. La formula più comoda è senza dubbio quella spray, come questa di Autan. Questo prodotto offre una protezione a lunga durata, protegge da zanzare e da zanzare tigre ed è consigliato anche per chi svolge attività sportiva. Se usate creme solari, aspettate una ventina di minuti prima di spruzzare questo (o qualsiasi altro) spray antizanzare, o rischierete di mitigare l'effetto di entrambe i prodotti.

Un gel dopopuntura serve ad alleviare il prurito e il gonfiore dovuto al morso di un insetto. Il dopopuntura Orphea non contiene alcol o ammoniaca ed è formulato con estratti naturali di ginger e aloe e in particolare si rivela benefico in caso di punture di zanzara, zanzara tigre, api, vespe e altri insetti. E' dotato di un applicatore soft massage che permette di dosare il prodotto in maniera precisa, senza sprechi e agendo direttamente sul punto irritato.

La crema Epitelin è antinfiammatoria e antisettica e si rivela utile in caso di scottature (e non solo). La formula si basa sulle proprietà curative degli estratti naturali di calendula, camomilla e primula, i quali aiutano la cute a guarire più rapidamente. La calendula favorisce la circolazione sanguigna e quindi "accorcia" il tempo necessario per la guarigione, inoltre ha proprietà antinfiamatorie, antibatteriche e lenitive. La camomilla favorisce la rigenerazione cellulare, mentre la primula, ricca di acidi grassi, è un'autentica coccola per la pelle. Epitelin non contiene profumo né sostanze irritanti, è anche priva di parabeni.