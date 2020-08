Generalità Il ketorolac è un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) utilizzato per ridurre infiammazione e dolore di diversa natura. Shutterstock Ketorolac - Struttura Chimica Dal punto di vista chimico, il ketorolac è un derivato dell'acido acetico. È disponibile in diverse formulazioni farmaceutiche, adatte alla somministrazione per via orale, oculare e parenterale. I medicinali contenenti ketorolac per uso parenterale possono essere dispensati solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile (RNR); tuttavia, essendo la maggior parte di essi classificata come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato - interamente o parzialmente, a seconda dei casi - dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Anche i medicinali per uso orale possono essere venduti solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile, ma in questo caso, poiché classificati come farmaci di fascia C, il loro costo è a totale carico del cittadino. Per quanto riguarda il collirio a base di ketorolac, invece, trattasi di un farmaco senza obbligo di prescrizione medica (SOP) che, quindi, può essere acquistato liberamente in farmacia. Esempi di Medicinali contenenti Ketorolac Acular® (collirio)

Bneketol®

Eumat®

Girolac®

Ketorolac Mylan®

Kevindol®

Lixidol®

Nasvical®

Rikedol®

Toradol®

A Cosa Serve Indicazioni Terapeutiche del Ketorolac: per cosa si usa? L'utilizzo del ketorolac è indicato per: Il trattamento a breve termine del dolore post-chirurgico da moderato a severo (somministrazione orale e parenterale);

Il trattamento del dolore causato da coliche renali (somministrazione parenterale);

La profilassi e la riduzione dell'infiammazione oculare in seguito ad interventi di cataratta in pazienti adulti (somministrazione oculare).

Come Agisce Come Funziona il Ketorolac e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il ketorolac svolge la sua azione analgesica e antinfiammatoria inibendo l'attività della ciclossigenasi (o COX), l'enzima responsabile della sintesi di diverse prostaglandine, fra cui quelle implicate nei processi infiammatori e dolorosi. In particolare, il ketorolac ha dimostrato di essere in grado di inibire la sintesi delle PGE2 e delle PGF2 alfa.

Dosaggio e Modo d'uso Quando e Quanto Ketorolac assumere l ketorolac è disponibile per la: Somministrazione orale sotto forma di compresse o gocce orali.

Somministrazione parenterale sotto forma di soluzione iniettabile.

Somministrazione oculare sotto forma di collirio. Per evitare l'insorgenza di pericolosi effetti indesiderati, durante il trattamento con il farmaco, è molto importante seguire le indicazioni fornite dal medico, sia per quanto riguarda la quantità di ketorolac da assumere, sia per quanto riguarda la durata dello stesso trattamento. I pazienti anziani potrebbero necessitare di una riduzione delle dosi di ketorolac abitualmente utilizzate. Somministrazione orale La dose di ketorolac abitualmente somministrata per via orale è di 10 mg di farmaco ogni 4-6 ore secondo necessità, fino ad un massimo di 40 mg al giorno. Somministrazione parenterale Quando si utilizza la soluzione iniettabile a base di ketorolac, si consiglia di iniziare con una dose di 10 mg, seguita da dosi di 10-30 mg ogni 4-6 ore secondo necessità, da somministrarsi per via intramuscolare o per via endovenosa (quest'ultimo tipo di somministrazione, però, può essere effettuata solo negli ospedali e nelle case di cura). In qualsiasi caso, non si deve mai superare la dose giornaliera massima di 90 mg di farmaco. La terapia non deve avere una durata superiore ai due giorni. Somministrazione oculare Quando si utilizza il collirio a base di ketorolac, si consiglia di instillare una goccia nell'occhio interessato tre volte al giorno per un periodo di 3-4 settimane. Solitamente, il trattamento dovrebbe iniziare 24 ore prima dell'intervento alla cataratta. Per informazione più dettagliate in merito a posologia e corretto modo d'uso dei medicinali contenenti ketorolac si rimanda all'attenta lettura del folgietto illustrativo del medicinale che si deve usare. In caso di dubbi, consultare il medico.

Gravidanza e Allattamento Il Ketorolac può essere usato durante la Gestazione e l'Allattamento al Seno? Il ketorolac per via orale o parenterale può essere assunto nel primo e secondo trimestre di gravidanza solo se il medico lo ritiene assolutamente necessario. A causa dei gravi danni che può provocare al feto e alla madre, l'utilizzo del farmaco nel terzo trimestre di gestazione è, invece, controindicato. L'utilizzo del ketorolac per via orale o parenterale è controindicato anche nelle madri che allattano al seno. Per quanto riguarda il ketorolac per uso oculare, prima del suo utilizzo, le donne incinte o che allattano al seno devono chiedere il consiglio del medico.