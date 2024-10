Il fiore di ibisco, con cui è preparato l'infuso del karkadè, vanta proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antibatteriche e purificanti. E' un valido rimedio per i diversi disturbi gastrointestinali, come acidità, spasmi e gastroenterite .

Il Karkadè contiene elementi che contrastano la formazione di gas addominali. Le mucillagini, ad esempio, esercitano la funzione di fibra alimentare prebiotica e benefica per l' intestino. I Glicosidi flavonoidi (soprattutto la delfinidina e la cianidina), invece, che sono sostanze che conferiscono la tipica colorazione rossa alla bevanda, sono potenti antiossidanti e hanno un impatto benefico sul metabolismo

Cos'è il karkadè?

Il karkadè, noto anche come "tè di ibisco" o "tè dell'Abissinia", è una bevanda che deriva dai fiori scarlatti e profumati, della pianta Hibiscus sabdariffa. L'infuso a base di karkadè, conosciuto in tutto il mondo, si prepara in maniera simile al classico tè, e può essere consumato sia caldo che freddo. La bevanda che si ottiene possiede un inconfondibile colore rosso intenso e un gusto leggermente acidulo che ricorda i mirtilli.