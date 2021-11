Cos’è il jet lag sociale e come combatterlo

Centrale in questa analisi, il concetto di jet lag sociale , una condizione sempre più diffusa ma per molti versi sconosciuta.

A confermarlo anche una ricerca condotta da Dorelan Research che, grazie al lavoro sinergico di professori universitari e specialisti in discipline medico sportive ha analizzato il tempo passato a dormire, che costituendo circa un terzo della vita degli individui non può certo essere ignorata.

Dormire bene e per un numero di ore sufficiente è fondamentale per mantenere una buona salute generale.

Cos’è il Jet lag sociale e come condiziona l’orologio biologico

La maggior parte delle persone durante la settimana lavorativa va a letto troppo tardi e dorme meno ore di quelle che sarebbero necessarie al proprio organismo per stare bene, convinta che basti fare il pieno di sonno nel weekend per pareggiare il conto. Nonostante si tratti di un'abitudine ampiamente consolidata non è tra le migliori perché dà vita a quello che viene definito jet lag sociale.

Si identifica con questo termine il contrasto fra i tempi naturali del corpo connessi al sonno e alla veglia, determinati dal ritmo circadiano e dall'alternarsi del buio e della luce e i tempi dettati invece dalla società odierna.

Secondo quanto emerso dallo studio, gli italiani vorrebbero dormire un'ora e mezza in più rispetto a quanto in realtà fanno, ma presi dalla routine quotidiana non ci riescono mai. A impedirlo sono appunto quegli impegni sociali che si interpongono tra la stanchezza e il reale momento in cui si va a dormire. Lavorare o fare sport nelle ore serali, cenare tardi o guardare serie televisive fino a notte fonda generano privazione del sonno e jet lag sociale, che a loro volta determinano conseguenze poco piacevoli dal punto di vista fisico e mentale.