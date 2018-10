Isteroscopia Operativa: Cos'è? Indicazioni, Procedura, Rischi, Controindicazioni e Risultati

L'isteroscopia operativa richiede una preparazione particolare, che comprende anche una serie di esami finalizzati a stabilire l'idoneità di una donna alla procedura in questione.

Della durata di 30-60 minuti, l'isteroscopia operativa prevede l'inserimento nella cavità uterina, attraverso l'apertura vaginale, dell'isteroscopio, il quale agisce da strumento chirurgico.

L'isteroscopia operativa è una procedura sicura ed efficace, che, alla sua conclusione, impone qualche giorno di riposo in attesa di un completo recupero.

Breve ripasso di cos'è l'Isteroscopia

L'isteroscopia è una procedura ginecologica di tipo endoscopico, che consente di valutare dall'interno lo stato di salute dell'utero – in particolare della cavità uterina, del canale cervicale e dell'endometrio – e, in caso di bisogno, di intervenire chirurgicamente, al fine di curare una qualche condizione medica.

L'isteroscopia si basa sull'utilizzo di uno strumento noto come isteroscopio; quest'ultimo è un lungo tubicino, simile a una cannuccia per bere, che, grazie alla dotazione di una telecamera e un sistema di collegamento a un monitor, funge da sonda esplorativa dell'utero e delle cervice, dopo il suo inserimento nella cavità uterina, attraverso l'apertura vaginale.

L'isteroscopia è una procedura eseguita generalmente in regime ambulatoriale o di Day Surgery; pertanto, salvo casi particolari, non prevede mai il ricovero ospedaliero del paziente.

L'isteroscopia è materia per medici ginecologi, ossia medici con una specializzazione in ginecologia.