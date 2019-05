In Italia, secondo una statistica del 2010, le operazioni di isterectomia effettuate durante l'anno appena citato sarebbero state circa 70.000; di queste 70.000, la gran parte sono servite per risolvere miomi e problemi di metrorragia, mentre soltanto il 18% per curare il cancro dell'utero.

L' isterectomia totale è l'intervento chirurgico finalizzato alla rimozione dell'utero e della cervice uterina. Talvolta associata alla rimozione delle ovaie e delle tube di Falloppio (salpingo- ooforectomia o salpingo- ovariectomia ), l'isterectomia totale è un'operazione con importanti ripercussioni a carico della fertilità femminile : le donne sottoposte alla rimozione dell'utero e della cervice uterina, infatti, non possono più avere figli , anche se sono in piena età fertile. L'isterectomia totale rappresenta una possibile variante della procedura di isterectomia; essa, difatti, si aggiunge all' isterectomia sopracervicale (o subtotale ), che consiste nella rimozione dell'utero ma non della cervice uterina, e all' isterectomia radicale , che prevede la rimozione di utero, cervice uterina vagina e parametrio.

Per istruzioni pre-operatorie s'intende quell'insieme di indicazioni che un paziente deve avere l'accortezza di seguire, nei giorni precedenti una certa procedura chirurgica. Nel caso dell'isterectomia totale, le istruzioni pre-operatorie consistono in:

Come si Esegue

L'intervento di isterectomia totale comprende sostanzialmente due fasi: una prima fase dedicata all'anestesia della paziente e una seconda fase riservata alla rimozione dell'utero e della cervice uterina (in altre parole all'operazione vera e propria). È da segnalare che, in presenza di determinate condizioni, alla rimozione dell'utero e della cervice uterina i medici devono aggiungere la rimozione delle tube di Falloppio e delle ovaie (isterectomia totale abbinata a salpingo-ooforectomia); di conseguenza, in questi frangenti, l'operazione diviene più complessa e chiaramente più lunga. Anestesia La pratica dell'anestesia da inizio, di fatto, all'isterectomia totale.

L'anestesia rappresenta un passaggio obbligato, in quanto permette alla paziente di non avvertire dolore durante l'intervento di rimozione dell'utero e della cervice uterina. Il tipo di anestesia adottato varia in funzione della tecnica chirurgica che il medico curante impiegherà nella fase successiva, per la rimozione dell'utero e della cervice uterina.

Tra i tipi di anestesia adottabili per un'isterectomia totale figurano: l'anestesia generale, l'anestesia spinale e l'anestesia epidurale. L'esecuzione dell'anestesia spetta a un anestesista, ossia un medico specializzato in Anestesiologia e Rianimazione.

L'anestesia generale comporta l'addormentamento della paziente per tutta la durata dell'intervento.

Durante gli interventi in anestesia spinale o epidurale, invece, la paziente rimane cosciente per tutta la durata dell'operazione.

Rimozione di Utero e Cervice Uterina Attualmente , esistono 3 tecniche chirurgiche per eseguire la rimozione dell'utero e della cervice uterina: la tecnica per via addominale (isterectomia totale addominale), la tecnica per via vaginale (isterectomia totale vaginale) e la tecnica laparoscopica (isterectomia totale laparoscopica o isterectomia totale in laparoscopia).

La scelta della tecnica chirurgica per la rimozione dell'utero alla cervice uterina spetta il medico che eseguirà l'intervento; tale scelta dipende fondamentalmente dalla capacità della paziente di tollerare o meno, dal punto di vista fisico, un certo tipo di procedura. La figura medica specificatamente preparata a realizzare la fase cruciale dell'isterectomia totale – ossia la rimozione di utero e cervice uterina – è il ginecologo.

Isterectomia totale addominale

(fonte: Shutterstock)

In occasione degli interventi di isterectomia totale addominale, il ginecologo effettua la rimozione di utero e cervice uterina attraverso un'incisione di circa 10 centimetri in sede addominale da lui stesso praticata. Alla rimozione di utero e cervice uterina, seguono, nell'ordine, la riparazione dei muscoli addominali, la chiusura dell'incisione tramite punti di sutura e il bendaggio dell'area operata. L'isterectomia totale addominale è una soluzione alquanto invasiva (un'incisione di 10 centimetri è rilevante); tuttavia, presenta il vantaggio di permettere, in caso di necessità, l'asportazione di anche le tube di Falloppio e le ovaie. Trattandosi di un'operazione alquanto invasiva, l'isterectomia totale addominale richiede la pratica dell'anestesia generale. Isterectomia totale vaginale Durante le operazioni di isterectomia totale vaginale, il ginecologo asporta utero e cervice uterina, attraverso un'incisione da lui stesso eseguita a livello della superficie superiore del canale vaginale. Alla rimozione degli organi seguono, ovviamente, la cucitura della ferita chirurgica, attraverso l'applicazione di appositi punti di sutura e una sorta di bendaggio interno. Eseguibile sia in anestesia generale che in anestesia spinale o epidurale, l'isterectomia totale vaginale è una soluzione meno invasiva rispetto all'isterectomia totale addominale.

Lo sapevi che… Talvolta, i ginecologi effettuano isterectomia totale vaginale servendosi degli strumenti impiegati nel corso degli interventi di isterectomia totale laparoscopica; in tale circostanza, l'isterectomia totale vaginale prende il nome di isterectomia totale vaginale laparoscopica-assistita.

(fonte: Shutterstock)

Isterectomia totale laparoscopica Durante gli interventi di isterectomia totale laparoscopica, il ginecologo accede agli organi da rimuovere attraverso 3 piccole incisioni (non superiori a centimetro), che egli pratica a livello addominale, e l'impiego di piccoli strumenti chirurgici (chiaramente, delle dimensioni delle suddette incisioni), tra cui il cosiddetto laparoscopio. All'asportazione degli organi seguono, come nei casi precedenti, la chiusura delle incisioni tramite punti di suture e il bendaggio delle ferite. L'isterectomia totale in laparoscopia è una soluzione minimamente invasiva: essa, infatti, permette di eseguire l'asportazione dell'utero e della cervice uterina senza il ricorso a grandi incisioni. La minima invasività dell'isterectomia totale laparoscopica comporta una riduzione importante dei tempi di ricovero e di recupero post-operatorio. Sfortunatamente, l'isterectomia totale laparoscopica presenta un limite: non è eseguibile su tutte le pazienti che necessitano della rimozione dell'utero e della cervice uterina. È da segnalare che, oggi, per gli interventi isterectomia totale laparoscopica, le strutture ospedaliere più all'avanguardia mettono a disposizione del proprio personale medico un robot, il quale garantisce maggiore precisione e un'ulteriore minore invasività (isterectomia totale robotica).

Simile a una cannuccia per bere e fornito di una telecamera e una fonte luminosa a un'estremità, il laparoscopio è uno strumento chirurgico moderno, che i medici impiegano per orientarsi all'interno dell'addome quando devono praticare un qualche intervento di chirurgia.