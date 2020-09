Generalità Shutterstock "Ischemia" è la parola che, in medicina, identifica qualsiasi diminuzione o interruzione dell'apporto di sangue in un distretto corporeo.

Il sangue rifornisce i tessuti e gli organi del corpo di un elemento fondamentale alla loro vita e corretta funzionalità: l'ossigeno; pertanto, un apporto di sangue ridotto o completamente assente comporta la morte (detta necrosi) dei distretti anatomici interessati dall'evento ischemico.

Tra le cause tipiche di ischemia, rientrano i fenomeni di embolia e trombosi, e gli eventi traumatici.

I sintomi dell'ischemia dipendono dall'organo e dal tessuto coinvolto; questo significa, per esempio, che un'ischemia cardiaca si presenta con un quadro sintomatologico diverso da un'ischemia cerebrale.

La sopravvivenza e il recupero funzionale dopo un episodio di ischemia dipendono, fondamentalmente, dalla tempestività delle cure.

Cos'è Ischemia: Cos’è? "Ischemia" è il termine medico che indica una qualsiasi riduzione del flusso di sangue in un certo organo o tessuto, tale da provocare un calo dell'apporto di ossigeno e nutrienti.

Ossigeno e nutrienti sono elementi fondamentali per la sopravvivenza delle cellule costituenti l'organismo umano; infatti, la loro assenza prolungata (dovuta per esempio a un mancato intervento terapeutico) innesca un processo irreversibile che sfocia nella morte (o necrosi) degli organi e/o tessuti coinvolti. L'ischemia è una malattia vascolare, che interessa prevalentemente le arterie. Ischemia: Quali sono gli Organi più colpiti? Qualsiasi parte del corpo può soffrire di ischemia.

Tuttavia, ci sono organi più a rischio di altri e che, una volta colpiti, possono comportare gravi conseguenze; gli organi in questione sono: Il cuore , che può sviluppare la condizione nota come cardiopatia ischemica, ischemia del miocardio o ischemia cardiaca;

, che può sviluppare la condizione nota come cardiopatia ischemica, ischemia del miocardio o ischemia cardiaca; Il cervello , che può essere vittima di ischemia cerebrale;

, che può essere vittima di ischemia cerebrale; L' intestino , che può sviluppare l'ischemia intestinale;

, che può sviluppare l'ischemia intestinale; Le estremità degli arti superiori o inferiori, che possono subire la cosiddetta ischemia periferica. Data la più elevata frequenza di fenomeni ischemici nei suddetti distretti anatomici, nei prossimi capitoli, l'articolo tenderà a fare riferimento alle sopraccitate tipologie di ischemia.

Diagnosi Diagnosi Ischemia: Come Riconoscerla? In genere, l'iter diagnostico per l'individuazione di un'ischemia comincia dall'esame obiettivo, ossia dall'analisi medica dei sintomi; successivamente, prosegue con una serie di test strumentali specifici per l'organo o i tessuti che il medico ritiene coinvolti durante l'evento ischemico. Ischemia: Importanza della Diagnosi Precoce Prima avviene la diagnosi di un episodio di ischemia e maggiori sono le possibilità, tramite cure adeguate, di recuperare la funzionalità dei tessuti o degli organi interessati e, in alcuni casi, anche di sopravvivere. Esempio di Diagnosi di Ischemia Cardiaca Nel caso di una sospetta ischemia cardiaca, il medico prescrive l'esecuzione di un elettrocardiogramma e di un'analisi del sangue finalizzata alla ricerca di markers specifici del danno cardiaco. Se questi controlli risultassero insufficienti o se ci fosse bisogno di approfondire ulteriormente la situazione, potrebbe prescrivere anche un ecocardiogramma, una radiografia del torace e un'angiografia coronarica.

Terapia Ischemia: la Cura In caso di qualsiasi ischemia, l'obiettivo della terapia è ripristinare il flusso sanguigno negli organi e nei tessuti interessati, in maniera tale da evitare possibili (o ulteriori) danni permanenti. I trattamenti dipendono dalla sede dell'ischemia e dalle cause che l'hanno determinata (la presenza di un embolo richiede un trattamento diverso da una lesione traumatica o una compressione dei vasi dovuta a un tumore).

Ciò che è fondamentale, durante la cura di un'ischemia, è il monitoraggio continuo del paziente da parte di medici e personale sanitario; infatti, fintanto che le condizioni del malato sono ancora incerte, è impossibile considerare quest'ultimo del tutto fuori pericolo. Ischemia: Terapie per Ripristinare il Flusso Sanguigno Shutterstock Alcuni tra trattamenti più impiegati per il ripristino del flusso sanguigno nei tessuti o negli organi interessati sono: L' angioplastica . È una procedura che consente di eliminare i possibili restringimenti all'interno di un vaso sanguigno.

La tecnica tipicamente impiegata per questo tipo di intervento è lo stenting .

. È una procedura che consente di eliminare i possibili restringimenti all'interno di un vaso sanguigno. La tecnica tipicamente impiegata per questo tipo di intervento è lo . La rivascolarizzazione arteriosa . Consiste negli interventi di bypass arterioso . Un intervento di bypass arterioso prevede la creazione, da parte del chirurgo, di una via alternativa al passaggio di sangue; questa via alternativa ha lo scopo di eludere l'ostacolo che occlude la via arteriosa originaria.

Il più noto intervento di bypass arterioso è il bypass coronarico , ma è importante ricordare ai lettori che esiste anche il bypass delle arterie degli arti inferiori.

. Consiste negli interventi di . Un intervento di bypass arterioso prevede la creazione, da parte del chirurgo, di una via alternativa al passaggio di sangue; questa via alternativa ha lo scopo di eludere l'ostacolo che occlude la via arteriosa originaria. Il più noto intervento di bypass arterioso è il , ma è importante ricordare ai lettori che esiste anche il bypass delle arterie degli arti inferiori. L' embolectomia e la trombectomia . La prima è la procedura medico-chirurgica tramite la quale il medico operante elimina un embolo; la seconda, invece, è l'intervento medico-chirurgico attraverso il quale il medico operante elimina un trombo.

Esistono varie tecniche con cui eseguire le suddette operazioni, alcune più invasive di altre.

. La prima è la procedura medico-chirurgica tramite la quale il medico operante elimina un embolo; la seconda, invece, è l'intervento medico-chirurgico attraverso il quale il medico operante elimina un trombo. Esistono varie tecniche con cui eseguire le suddette operazioni, alcune più invasive di altre. La somministrazione di farmaci trombolitici (trombolisi). Questi farmaci hanno lo scopo di sciogliere i coaguli sanguigni. Ischemia: Terapie Sintomatiche Determinati episodi di ischemia si prestano anche ad alcune cure sintomatiche, ossia quei trattamenti finalizzati al miglioramento del quadro sintomatologico. Esempi di cure sintomatiche sono: i farmaci antidolorifici (per controllare il dolore), i farmaci vasodilatatori (per aumentare il calibro dei vasi sanguigni), i medicinali per la riduzione del carico di lavoro del cuore (calcio-antagonisti, ACE-inibitori, nitrati e beta-bloccanti) e l'ossigenoterapia. Ischemia: Terapie Preventive I pazienti con un'ischemia successiva a fenomeni di embolia o trombosi sono, spesso, soggetti predisposti a ricadute. Per ridurre tale predisposizione, i medici prescrivono ai malati una terapia anticoagulante a lungo termine, basata sulla somministrazione di farmaci come il warfarin o l'eparina, e una terapia antiaggregante, che prevede l'utilizzo di antiaggreganti piastrinici come l'aspirina. Ischemia e Trattamenti Invasivi: l’Amputazione Le forme di ischemia periferica grave richiedono un intervento chirurgico drastico e dalle conseguenze permanenti, quale l'amputazione dell'arto interessato. In siffatte situazioni, a motivare l'amputazione è un processo di cancrena secca o umida, indotto dal processo ischemico. In medicina, il termine cancrena (o gangrena) indica una condizione patologica caratterizzata dalla putrefazione massiva di uno o più tessuti del corpo. La cancrena necessita di un intervento medico immediato, per evitare il suo diffondersi ai tessuti sani adiacenti; ciò spiega il motivo dell'amputazione: quest'ultima, infatti, rappresenta l'unico modo per fermare il processo di diffusione della stessa cancrena. Ischemia Cardiaca: le Cure Shutterstock Di norma, la cura dell'ischemia miocardica si fonda su un adeguamento (ovviamente in meglio) dello stile di vita e, a seconda che l'occlusione coronarica sia lieve o severa, su una terapia farmacologica o su un trattamento chirurgico. Farmaci per la Cura dell'Ischemia Cardiaca Tra i farmaci impiegati nel trattamento dell'ischemia cardiaca, si segnalano: Gli anticoagulanti (es: eparina) e gli antiaggreganti (es: aspirina).

(es: eparina) e gli antiaggreganti (es: aspirina). La nitroglicerina .

. I beta-bloccanti , gli ACE-inibitori e gli antagonisti del recettore dell'angiotensina II.

, gli ACE-inibitori e gli antagonisti del recettore dell'angiotensina II. Le statine. Chirurgia per l'Ischemia Cardiaca Per quanto concerne invece le procedure chirurgiche, tra queste figurano: Il già citato bypass coronarico;

L'angioplastica con stenting coronarico. Per approfondire il tema "le cure dell'ischemia cardiaca" si consiglia la lettura dell'articolo dedicato presente qui. Ischemia Cerebrale: le Cure Il trattamento dell'ischemia cerebrale include sicuramente una cura farmacologica e, talvolta, una terapia chirurgica; inoltre, una volta ripristinato il flusso di sangue, prevede anche un percorso di riabilitazione per il recupero di tutte quelle facoltà motorie e cognitive compromesse a causa dell'evento vascolare. Farmaci per la Cura dell'Ischemia Cerebrale Tra i farmaci per la cura dell'ischemia cerebrale, figurano: Antitrombotici (o trombolitici) quali, per esempio, l'aspirina o l'attivatore tissutale del plasminogeno (TPA) ricombinante.

Anticoagulanti quali, per esempio, l'eparina, il Warfarin, il Clopidogrel o il dipiridamolo. Chirurgia per l'Ischemia Cerebrale Le principali procedure chirurgiche adottabili in presenza di ischemia cerebrale sono: La somministrazione del TPA direttamente in situ , tramite catetere.

, tramite catetere. L'embolectomia o la trombectomia.

L'e ndoarteriectomia carotidea . È doveroso precisare che questa opzione terapeutica trova impiego quando l'impedimento all'apporto di sangue in direzione del cervello si trova a livello delle carotidi.

. È doveroso precisare che questa opzione terapeutica trova impiego quando l'impedimento all'apporto di sangue in direzione del cervello si trova a livello delle carotidi. L'angioplastica con stenting. Per approfondire il tema "le cure dell'ischemia cerebrale" si consiglia la lettura dell'articolo dedicato presente qui.

Prevenzione Ischemia: Come Prevenirla Per ridurre il rischio di sviluppare forme di ischemia quali, per esempio, quella cardiaca, quella cerebrale o quella intestinale, è molto importante adottare uno stile di vita sano, che preveda un'attività fisica regolare e una dieta sana ed equilibrata, e che escluda ovviamente cattive abitudini, come il fumo di sigaretta o l'abuso di sostanze alcoliche.