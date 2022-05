Irritazione da Sfregamento delle Cosce durante la corsa o la camminata: cosa fare?

Per approfondire:

Perché gli amanti della corsa e della camminata sono più a rischio?

L'irritazione da sfregamento delle cosce colpisce soprattutto i runners e chi pratica la camminata come forma di attività fisica per via di una combinazione di fattori:

Prima di tutto, corsa, camminata e in generale tutti gli sport di endurance (es: ciclismo) prevedono un movimento ripetitivo , nel caso specifico degli arti inferiori.

, nel caso specifico degli arti inferiori. In secondo luogo, si tratta di attività che, specie in estate quando fa caldo, inducono una forte sudorazione, la quale rende la pelle ancora più sensibile alle conseguenze dello sfregamento; il sudore, infatti, contiene sali che agiscono come i granelli della carta vetrata.

Quanto detto spiega per quale motivo runners e chi si dedica regolarmente alla camminata sperimentano l'irritazione da sfregamento delle cosce soprattutto durante la bella stagione, in estate, quando le temperature si alzano ed è più facile sudare abbondantemente.