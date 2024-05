Ipotensione Postprandiale: perché la pressione cala dopo mangiato?

È normale un calo della pressione dopo mangiato, così come è normale che l'organismo attua una serie di strategie per limitare questa riduzione (aumento della frequenza cardiaca e vasocostrizione); in alcune persone, però, il sistema di contromisure atte a contrastare l'ipotensione è inefficace e compaiono i sintomi tipici della pressione bassa .

La risposta è abbastanza semplice: quando il calo di pressione è significativamente inferiore a 90/60 mmHg . In tali circostanze, lo stato ipotensivo è sintomatico e la persona interessata si sente poco bene . Le forme di pressione bassa di grado moderato-grave riconoscono varie cause, tra cui: patologie (es: cardiopatie), terapie farmacologiche (es: diuretici ), nelle donne incinte, la gravidanza ( vasodilatazione indotta dal progesterone ).

La fase postprandiale è uno di quei momenti della giornata in cui è normale un abbassamento controllato e transitorio della pressione (un altro momento, per esempio, è quando si dorme). I problemi sorgono quando, dopo mangiato, il calo della pressione è significativo, al punto che la persona interessata si sente poco bene.

Un altro fattore favorente è la presenza di condizioni mediche che interferiscono con la funzionalità del sistema nervoso autonomo, come per esempio il morbo di Parkinson e il diabete .

Infine, in alcuni casi, l'ipotensione postprandiale è idiopatica, cioè non è imputabile a nessuna causa riconoscibile.

In una persona adulta sana, questo fenomeno comporta un abbassamento della pressione , che il sistema nervoso autonomo dell'organismo contrasta con un aumento della frequenza cardiaca e una vasocostrizione (entrambi questi meccanismi favoriscono il rialzo dei livelli pressori); in altre parole, dopo un pasto, la pressione tenderebbe a diminuire, ma l'organismo organizza una serie di risposta con l'intento di limitare il calo ed evitare che l'individuo si senta poco bene.

La digestione dei pasti richiama più sangue all' intestino , sottraendolo in parte agli altri tessuti non vitali.

L'ipotensione postprandiale è un disturbo temporaneo che, però, può avere spiacevoli conseguenze : a causa sua, per esempio, una persona anziana potrebbe svenire e, cadendo, procurarsi un infortunio da cui ha difficoltà a recuperare per colpa dell'età; se è alla guida, lo stesso soggetto potrebbe provocare un incidente; ecc.

Quali esami servono per la diagnosi?

In genere, il medico inizia l'indagine diagnostica da:

Anamnesi ;

; Raccolta e analisi dei sintomi ;

; Esame obiettivo.

Dopodiché, organizza un programma di monitoraggio domestico della pressione arteriosa del paziente dopo i pasti; questo programma prevede varie misurazioni dopo mangiato (da 15 minuti dopo fino a 2 ore dopo).

In linea generale, per poter parlare di ipotensione postprandiale, occorre che si verifichi un calo della pressione sistolica di circa 20 mmHg entro 2 ore dalla conclusione del pasto; tuttavia, è doveroso precisare che si tratta di un dato indicativo e che ogni paziente rappresenta un caso a sé stante (per esempio, alle volte, si può parlare di ipotensione postprandiale anche in seguito a cali pressori inferiori).

In caso di dubbi relativamente alla diagnosi, il medico potrebbe prescrivere altri test mirati a verificare che non siano altre le cause dell'ipotensione; tra questi test, si segnalano:

Esami del sangue per la ricerca di anemia e/o ipoglicemia;

Elettrocardiogramma ed ecocardiogramma per l'individuazione di patologie di cuore.