L'ipotalamo ha l'importante compito di provvedere al mantenimento dell'omeostasi corporea; per omeostasi corporea s'intende la tendenza naturale del corpo umano al raggiungimento di una condizione di stabilità/equilibrio, sia per quanto concerne la sfera biochimica e fisica sia per quanto riguarda la sfera comportamentale.

L'ipotalamo, inoltre, è coinvolto nella secrezione di neurormoni indispensabili al funzionamento dell'ipofisi, cioè la ghiandola endocrina maggiore che produce ormoni fondamentali alla vita e al benessere dell'essere umano, quali per esempio l'ormone della crescita, la gonadotropina, la vasopressina o la tireotropina. Questa seconda importante funzione conferisce all'ipotalamo la carica di organo di connessione tra il sistema nervoso centrale e il sistema endocrino.

Infine, è doveroso segnalare che l'ipotalamo contribuisce a tanti altri processi e meccanismi della fisiologia umana, come per esempio la stimolazione del tratto gastrointestinale, la memoria, la dilatazione pupillare e l'apprendimento.

Ipotalamo e Omeostasi Corporea