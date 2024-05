Cos'è l'Ipertermia Oncologica e come funziona?

Oggi, per i potenziali benefici terapeutici di questa tecnica, l'ipertermia è riconosciuta come la quarta colonna dell' oncologia .

L' ipertermia oncologica è un trattamento clinico per la cura di tumori maligni , utilizzabile da solo o più frequentemente in combinazione con trattamenti di radioterapia e chemioterapia. Attualmente, infatti, questa tecnica non viene tanto utilizzata come alternativa, quanto come coadiuvante di altri trattamenti antitumorali ; tale associazione consente di ottenere un reciproco potenziamento dell'efficacia terapeutica. Inoltre, l'associazione con l'ipertermia permette di ridurre le dosi di chemioterapici e radiazioni , con un sensibile abbattimento degli effetti collaterali legati alle terapie standard.

Per alcune tipologie di tumori, associando la radioterapia (e/o la chemioterapia) con l'ipertermia, si è ottenuto un aumento del 30-100% delle percentuali di remissione completa e/o dei tassi di sopravvivenza a 2 e 5 anni, rispetto all'utilizzo della sola radioterapia (e/o chemioterapia). Per alcune forme tumorali, come il cancro rettale, i risultati di cura si sono dimostrati ancor più incoraggianti (fino a +500% del tasso di soppravivenza a cinque anni).

Tenendo a mente tutto ciò, diversi studi hanno evidenziato come l'ipertermia rappresenti un ottimo adiuvante alle classiche tecniche di cura per i tumori, presentando poche controindicazioni per i pazienti.

In oncologia le possibilità di guarire da un tumore maligno dipendono da moltissimi fattori, come il tipo e lo stadio della neoplasia, le sue dimensioni e la sua localizzazione, l'età e le condizioni di salute generali del paziente.

L'ipertermia oncologica può contribuire alla riduzione della massa tumorale in vista di un intervento di asportazione chirurgica. Si registrano inoltre benefici in termini di effetto antalgico (riduzione del dolore scatenato dalla compressione dei tessuti da parte della massa neoplastica).

Il nostro corpo reagisce all'innalzamento della temperatura locale aumentando il flusso sanguigno all'area interessata. In questo modo le maggiori quantità di sangue circolanti "assorbono" calore preservando i tessuti dal danno termico. Questa risposta avviene anche a livello tumorale, per cui - nei limiti della peculiare disorganizzazione vascolare - le cellule tumorali sottoposte a un lieve innalzamento della temperatura ricevono maggiori quantità di sangue e ossigeno :

L'efficacia dell'ipertermia oncologica si basa sull'angiogenesi caotica dei tessuti tumorali. In sostanza, il microambiente tumorale presenta quasi sempre un'impalcatura vascolare caotica e disorganizzata; di conseguenza, ampie zone tumorali (soprattutto la massa centrale) ricevono quantità insufficienti di sangue e ossigeno. A causa di queste alterazioni dei vasi sanguigni la massa neoplastica risulta incapace di dissipare il calore come i normali tessuti ; in altre parole, i tumori tendono a soffrire molto di più il calore rispetto ai tessuti sani, perché alcune loro aree ricevono poco sangue (che funge da vero e proprio liquido di raffreddamento); per lo stesso motivo, tali aree risultano già sofferenti per la scarsità di ossigeno e nutrienti e per l'abbondanza di prodotti di rifiuto (iperacidificazione).

Esistono altre forme di Ipertermia Oncologica?

Ipertermia total-body

Come ricorda il nome, questa forma di ipertermia prevede il riscaldamento dell'intero organismo. Lo scopo, in questo caso, non è quello di distruggere direttamente la massa tumorale, ma di determinarne la remissione indiretta per mezzo di un potenziamento del sistema immunitario. Quest'ultimo, infatti, ha una capacità intrinseca di distruggere le cellule cancerose, e tale capacità aumenta enormemente in condizioni di alta temperatura corporea.

Lo scopo dell'ipertermia total-body è di indurre una febbre artificiale, simulando un attacco febbrile intorno ai 39-41° centigradi. A tal proposito possono essere utilizzate camere termiche o coperte di acqua.

L'utilizzo della total-body è perlopiù confinato in ambito sperimentale per il trattamento di metastasi diffuse. La tecnica richiede uno stretto monitoraggio del paziente per evitare danni da ipertermia, che possono essere anche molto gravi. Si tratta inoltre di una terapia adiuvante, da utilizzarsi quindi in associazione ad altre terapie antitumorali.

Ipertermia interstiziale

Come visto per la brachiterapia - in cui vengono impiantate piccole sorgenti radioattive nel tessuto bersaglio - l'ipertermia interstiziale prevede l'impianto di dispositivi in grado di generare un'ipertermia locale. Si utilizzano a tal proposito delle antenne che riscaldano grazie all'erogazione di microonde.

Ipertermia infusionale e ipertermia a perfusione

L'ipertermia infusionale intraperitoneale si basa sull'utilizzo di lavaggi peritoneali con soluzioni medicate ad alte temperature. Viene utilizzata in caso di neoplasie peritoneali di difficile trattamento, come il mesotelioma peritoneale e il cancro dello stomaco. Sullo stesso principio si basano altre tecniche di ipertermia che prevedono l'infusione di soluzioni terapeutiche riscaldate in altre cavità, come quella pleurica o vescicale.

Nell'ipertermia a perfusione si ricorre alla circolazione extracorporea, con riscaldamento di parte di sangue e re-immissione dello stesso con addizione di farmaci chemioterapici, in modo da ottenere elevate concentrazioni di farmaco nel tessuto perfuso.

Ipertermia ablativa

In questo caso le temperature sono molto più alte (50-100°C), ma vengono applicate solo per pochi minuti. Simili temperature sono in grado di produrre una necrosi immediata e totale dei tessuti trattati. Il calore viene generato dall'applicazione di una corrente elettrica alternata tramite elettrodi o mediante l'uso di laser o radiazioni elettromagnetiche, applicati direttamente sulla massa tumorale (trattamento invasivo). La difficoltà maggiore risiede nel preservare i tessuti sani circostanti il tumore.

Sebbene questa tecnica sfrutti l'effetto terapeutico del calore, per il meccanismo d'azione esula da quello che è il concetto tradizionale di ipertermia.

Nuovi sviluppi nell'ambito dell'ipertermia

La scienza dell'ipertermia è in continua evoluzione, per sviluppare trattamenti sempre più selettivi in modo da distruggere le cellule tumorali senza danneggiare quelle sane.

Gli sviluppi più recenti riguardano la termometria non invasiva con l'uso di scanners a risonanza magnetica (per valutare la temperatura nelle diverse aree tumorali), la magneto fluido ipertermia e l'impiego di liposomi termosensibili. Questi ultimi sono dei farmaci racchiusi in vescicole lipidiche, stabili alle normali temperature corporee ma capaci di rilasciare il loro contenuto a temperature di circa 40-43°C; tali farmaci rappresentano quindi il connubio ideale con i trattamenti di ipertermia regionale.