Ipertensione Polmonare: cos'è, cause e tipologie

Generalità Shutterstock L'ipertensione polmonare è una particolare forma di pressione alta, che ha come bersaglio le arterie polmonari e le cavità di destra del cuore. Molto spesso, questa grave condizione consegue un deterioramento delle pareti delle arterie polmonari (o delle loro ramificazioni): con la compromissione della loro integrità, infatti, queste arterie si restringono e il flusso di sangue al loro interno si riduce. I principali sintomi dell'ipertensione polmonare sono dispnea, dolore al torace, svenimento e tachicardia. Per una diagnosi corretta di tale patologia, occorrono diversi esami diagnostici, utili anche per risalire alle cause scatenanti. Attualmente, non esiste una cura che permette di guarire dall'ipertensione polmonare; i pazienti, tuttavia, possono contare su diverse terapie sintomatiche di natura farmacologica e, in casi estremi, sulla chirurgia. Cuore: breve richiamo di com'è fatto e di come funziona Per capire come si instaura l'ipertensione polmonare, è utile ripassare alcuni dettagli anatomici cuore e dei vasi a esso collegati.

Con l'aiuto dell'immagine, si ricorda ai lettori che: Il cuore è diviso in due metà, destra e sinistra. Il cuore di destra è composto dall' atrio destro e dal sottostante ventricolo destro . Il cuore di sinistra è composto dall' atrio sinistro e dal sottostante ventricolo sinistro . Ciascun atrio è collegato al ventricolo sottostante per mezzo di una valvola .

. Il ventricolo destro pompa il sangue nelle arterie polmonari , che lo conducono ai polmoni. Nei polmoni, il sangue si carica di ossigeno.

, che lo conducono ai polmoni. Nei polmoni, il sangue si carica di ossigeno. L'atrio sinistro riceve il sangue ossigenato, di ritorno dai polmoni, attraverso le vene polmonari .

. Il ventricolo sinistro pompa il sangue ossigenato verso gli organi e i tessuti del corpo umano, attraverso l' aorta .

. Ogni ventricolo comunica con il suo vaso efferente per mezzo di una valvola. Pertanto, le valvole del cuore sono in tutto quattro.

Cos'è Ipertensione Polmonare: cosa significa? L'ipertensione polmonare è una grave condizione patologica, caratterizzata dall'innalzamento anomalo della pressione sanguigna all'interno delle arterie polmonari (o di una delle loro ramificazioni) e all'interno delle cavità destre del cuore. Le persone affette da ipertensione polmonare hanno difficoltà nel sopportare sforzi fisici anche lievi e sono particolarmente predisposte a soffrire di scompenso cardiaco (o insufficienza cardiaca).

Diagnosi Come si riconosce l'Ipertensione Polmonare? La diagnosi di ipertensione polmonare non è semplice; ecco perché, dunque, servono molti esami. Tra le indagini che non mancano mai nel percorso di individuazione della condizione e delle sue cause, figurano: Anamnesi;

Esame obiettivo;

Esami del sangue;

RX-torace;

Ecocardiogramma;

Cateterismo cardiaco destro. Inoltre, in alcuni frangenti, potrebbero trovare impiego anche: Spirometria;

Analisi della perfusione polmonare;

TAC;

Risonanza magnetica nucleare;

Biopsia polmonare. Come detto, l'ipertensione polmonare è una condizione estremamente eterogenea per quanto concerne le cause; questo aspetto rende indispensabile il riconoscimento preciso del fattore scatenante, così che il medico abbia tutti gli elementi per impostare il piano terapeutico più adatto alle esigenze del paziente. Per ulteriori informazioni, si consiglia la lettura dell'approfondimento presente qui.