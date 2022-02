Iperlordosi: Cervicale o Lombare, Cause e Rimedi

L' iperlordosi è il termine che indica un generico aumento delle curvature a concavità posteriore della colonna vertebrale . L'iperlordosi può essere cervicale o lombare: è cervicale, se interessa la regione del collo; è lombare, invece, se riguarda il rachide lombare . Nella maggior parte dei casi, la comparsa di un'iperlordosi, cervicale o lombare che sia, è strettamente dipendente dallo stile di vita: il tipo di lavoro, le abitudini giornaliere e il livello di attività fisica sono tutti fattori che potrebbero in qualche modo influenzare l'assetto posturale del rachide. L'iperlordosi potrebbe essere responsabile di sindromi dolorose, talvolta croniche o associate a sintomi neurologici. Un trattamento molto efficace per le forme consolidate di iperlordosi sintomatica prevede la fisioterapia.

Cos'è

Iperlordosi: Cos’è?

Iperlordosi è il termine che identifica qualsiasi accentuazione della lordosi fisiologica, sia essa cervicale o lombare.

L'iperlordosi consolidata è da intendersi come un'alterazione posturale, che può in alcuni individui essere responsabile di dolore e altri sintomi; a riguardo, tuttavia, i dati presenti in letteratura sono molto chiari: nessuno studio recente è riuscito a dimostrare che le alterazioni della postura, come per esempio l'iperlordosi, comportino necessariamente la comparsa di quadri sindromici caratterizzati in primis da dolore; le evidenze attuali, infatti, dicono che ci sono persone con un grado importante di iperlordosi (lombare o cervicale, non ha importanza) che sono completamente asintomatiche (tanto che non sono neppure consapevoli di soffrire di iperlordosi) e individui con una leggera iperlordosi che, al contrario, lamentano dolore.

A questo punto, giustamente, i lettori potrebbero domandarsi se sia corretto considerare l'iperlordosi una patologia.

Il tema è complesso: l'iperlordosi, così come l'ipolordosi (il suo opposto), dipende nella maggior parte dei casi da un determinato stile di vita consolidato negli anni e da una limitatezza di stimoli motori che questo stile di vita comporta per il corpo umano.

Tanto per fare un esempio, l'iperlordosi lombare è tipica di quelle persone che, per motivi di lavoro, trascorrono molte ore del giorno in piedi.

Uno scarso bagaglio motorio, complice una pochezza di stimoli, non è di per sé una patologia, ma in determinate situazioni e per certe persone può essere la causa di fastidiose sindromi dolorose.

Lordosi: Cos’è?

Lordosi è il termine anatomico che descrive le curvature a concavità posteriore della colonna vertebrale (o rachide).

La colonna vertebrale presenta due lordosi alternate a due curvature a concavità anteriore, chiamate cifosi; partendo dall'alto, c'è la lordosi cervicale a cui seguono, nell'ordine, la cifosi toracica, la lordosi lombare e la cifosi sacrale.

L'alternanza tra lordosi e cifosi conferisce alla colonna vertebrale una serie di proprietà fondamentali; ecco quali:

Assorbimento degli shock;

Sostegno al peso della testa;

Allineamento della testa col bacino;

Distribuzione omogenea dei carichi sull'intera struttura del rachide;

Solidità e flessibilità.

Se la colonna vertebrale fosse dritta, i carichi graverebbero esclusivamente alla sua base, il che esporrebbe questo tratto a una più veloce degenerazione; sarebbe poi difficile piegarsi in avanti per raccogliere un oggetto da per terra; allo stesso modo, infine, sarebbe complesso portare le braccia completamente sopra la testa (per questo movimento è fondamentale la cifosi toracica).

Alla luce di quanto detto, le curve fisiologiche della colonna vertebrale sono anche funzionali alla postura e agli schemi motori del corpo umano; il loro appiattimento o la loro esasperazione, invece, potrebbe comportare, nel lungo periodo, l'insorgenza di dolori e altre problematiche al collo e/o alla schiena (l'uso del condizionale è d'obbligo, alla luce delle considerazioni precedenti).