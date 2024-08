Cosa significa iperandrogenismo femminile e quali sono i sintomi?

In particolare, nelle donne, la forma di iperplasia surrenalica congenita maggiormente coinvolta nell'iperandrogenismo femminile è l'iperplasia surrenalica congenita non classica, che comporta una carenza parziale dell'enzima 21-idrossilasi.

Tali carenze alterano il comportamento delle ghiandole surrenali stesse, le quali producono in eccesso alcuni ormoni, tra cui per esempio il testosterone.

Per capire il fenomeno dell'iperandrogenismo, bisogna rivedere come avviene la produzione di androgeni nelle donne.

Come si cura?

Lo scopo del trattamento contro l'iperandrogenismo femminile mira ad abbassare gli androgeni presenti nel corpo e a bloccarne l'azione.

Va detto, tuttavia, che la terapia completa comprende anche la gestione dei sintomi quali acne, irsutismo e mestruazioni irregolari.

Iperandrogenismo femminile: come ridurre gli androgeni?

La riduzione degli androgeni dipende dalle cause dell'iperandrogenismo femminile; per esempio:

Per contrastare l'iperandrogenismo surrenalico è indicata una terapia a base di corticosteroidi a basso dosaggio.

In caso di tumori ovarici o surrenalici, trova impiego la chirurgia per la rimozione degli organi malati.

Se l'iperandrogenismo femminile è dovuto all'uso di alcuni farmaci, è indicata la sospensione di tali assunzioni.

Si segnala, inoltre, l'esistenza di farmaci capaci di bloccare l'azione degli androgeni (antiandrogeni); tra questi farmaci, figurano:

Pillola anticoncezionale contenente estrogeno e progesterone. Questi medicinali possono aiutare anche a trattare acne, irsutismo e mestruazioni irregolari.

contenente estrogeno e progesterone. Questi medicinali possono aiutare anche a trattare acne, irsutismo e mestruazioni irregolari. Spironolattone . Questo antiandrogeno è utile anche contro l'acne ormonale e i peli corporei eccessivi.

. Questo antiandrogeno è utile anche contro l'acne ormonale e i peli corporei eccessivi. Ciproterone. Questo medicinale può aiutare la gestione terapeutica della sindrome dell'ovaio policistico; inoltre, riduce i livelli di testosterone e contrasta l'acne.

Iperandrogenismo femminile: come migliorare i sintomi?

Contro l'acne è possibile affidarsi ai prodotti anti-acne presenti in commercio, a un trattamento antibiotico a base di tetracicline e, come detto in precedenza, alle terapie antiandrogene.

Per l'irsutismo, la paziente può contare sui metodi di rimozione fisica dei peli, come ceretta, rasatura e depilazione laser; inoltre, come menzionato in precedenza, anche la pillola anticoncezionale può aiutare.

Contro il problema delle mestruazioni irregolari può aiutare, ancora una volta, la già citata pillola anticoncezionale.