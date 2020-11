Invecchiamento e Perdita di Massa Muscolare

Non esiste ancora una terapia medica specifica per la sarcopenia; tuttavia, tramite un esercizio fisico mirato e una dieta adeguata, è possibile controllarne buona parte delle conseguenze.

La sarcopenia è la perdita di massa e funzionalità muscolare scheletrica che si verifica anche per effetto dell'invecchiamento.

Stando ai risultati di alcuni studi, nelle persone sedentarie , la sarcopenia comporta una perdita di massa muscolare che può variare dal 3% all'8% per decade.

La sarcopenia è un fenomeno graduale . Il ritmo con cui avanza cambia con gli anni: inizialmente, per almeno le prime due decadi, è contenuto; dopodiché, a partire dai 60-65 anni, si fa sempre più incalzante.

Molto probabilmente la sarcopenia dipende dalla combinazione dei sopraccitati fattori e circostanze; inoltre, non è escluso che ce ne siano altri per il momento ancora sconosciuti.

La perdita di massa muscolare, soprattutto in caso di saropenia, condiziona fortemente il tenore di vita di chi ne soffre; ecco principalmente per quali ragioni:

In termini di sintomi, tutti questi cambiamenti corrispondono a:

La sarcopenia determina una riduzione del volume dei muscoli, un calo del numero totale di fibre muscolari e un peggioramento delle capacità metaboliche della cellula muscolare (ossia di tutti quei processi necessari a mantenere in vita il tessuto muscolare e a garantirne la corretta funzione); inoltre, comporta, molto spesso, un aumento della massa grassa e un incremento, a livello muscolare, della quota di tessuto fibroso (in altre parole, nel muscolo si sviluppa del tessuto privo di funzione, che compromette l'attività delle stesse fibre muscolari).

Attualmente, esistono varie tecniche per la misurazione della quantità e della qualtità della massa muscolare: relativamente a questi parametri, infatti, possono fornire dati fondamentali la BIA (analisi di impedenza elettrica), la DXA (assorbimetria a raggi X a doppia energia ), la risonanza magnetica nucleare (RMN) e la TC ( tomografia computerizzata ).

La valutazione della forza muscolare si basa sul test di misurazione della forza di presa (in inglese, è il cosiddetto Grip strenght ) oppure, in alternativa, sull'esame della capacità di alzarsi da una sedia .

Oggi, una diagnosi accurata di sarcopenia ha inizio dalle indagini cliniche classiche, come il racconto dei sintomi e delle sensazioni sperimentate dal paziente, l' esame obiettivo e l' anamnesi ; quindi, prosegue con la richiesta di compilazione di un questionario, chiamato SARC-F , e, successivamente, con una valutazione della forza muscolare ; infine, termina con la misura della quantità e della qualità della massa muscolare , e con un esame delle capacità fisiche del paziente (performance fisica).

Terapia

Attualmente, non esiste una cura medica specifica che sia in grado di evitare la sarcopenia o arrestarne l'incedere.

Il destino degli anziani colpiti da questa condizione, tuttavia, non è segnato: tramite un esercizio fisico mirato e una dieta che contempli un adeguato apporto di proteine dall'alto valore biologico, infatti, possono contrastare la sarcopenia, frenandone la progressione e alleviando la sintomatologia.

Bibliografia