Intestino felice: come prendersi cura del nostro prezioso alleato

Lo definiscono secondo cervello, in parte perché caratterizzato da una fitta trama nervosa, nota come sistema nervoso enterico, in parte perché risponde alle variazioni del nostro umore e del nostro stato d'animo, proprio come fosse un prolungamento del nostro cervello: è l'intestino. Da semplice "tubo" dotato di funzione assorbente, con la caratterizzazione delle strutture cellulari che lo costituiscono, l'intestino è diventato un organo complesso, al centro del corretto funzionamento del nostro organismo e inevitabilmente influenzato e perturbato dai numerosi stimoli esterni. Non c'è quindi da meravigliarsi se quando sorridiamo o magari quando siamo spensierati in vacanza, l'intestino funziona come un orologio e tutto sembra andare per il meglio, al contrario di quando invece sopraffatti dallo stress e dallo sconforto, piomba nel buio più assoluto, diventando irregolare e spesso non funzionando a dovere. Lo sanno bene i numerosissimi pazienti affetti da sindrome dell'intestino irritabile (circa il 12% della popolazione mondiale), costretti a convivere con sintomi come gonfiore, stitichezza, diarrea, dolore addominale e talvolta nausea e vomito, tanto invasivi da compromettere seriamente la qualità di vita e la normale socialità. Così, tutto quello che fino a qualche anno fa veniva licenziato come il termine di stress, di somatizzazione intestinale o della tanto usata "colite nervosa" oggi trova dignità scientifica in quello che gli esperti chiamano Gut-Brain Axis ossia asse intestino cervello. Si tratta di una fitta trama nervosa, sostenuta non solo da connessioni anatomicamente tangibili ma da una serie di numerosi ormoni e neurotrasmettitori condivisi tra sistema nervoso centrale ed intestino. Basti pensare alla tanto nota Serotonina, prodotta in grandissime quantità dalle cellule "intestinali" Enterocromaffini, o alla kinurenina piuttosto che all'acido quinolinico coinvolto anche nella patogenesi di diversi disturbi psichiatrici. Discorso analogo per le catecolammine tra le quali anche la Dopamina, piuttosto che all'acido gamma ammino butiricco, e tantissimi altri piccoli neurotrasmettitori attivi sia sul sistema nervoso centrale che su quello intestinale. E quindi la domanda nasce spontanea: come prendersi cura di questo organo così sensibile?

Alla ricerca della felicità Vista la complessità dell'argomento, numerosi studiosi si sono posti il quesito di come mantenere un intestino sano e attivo, soprattutto in tutti quei casi, come per l'appunto la sindrome dell'intestino irritabile, nei quali le ripercussioni sulla qualità di vita risultavano particolarmente pesanti. Si sono proposti trapianti di microbiota, terapie farmacologiche di varia natura, rimedi al limite della scienza nella speranza di trovare un rimedio unico ed efficace per tutti. E nella complessità del nostro sistema, si è ancora una volta compreso che purtroppo, soprattutto in questi casi, la generalizzazione è l'ultima soluzione. Tuttavia, esistono dei capi-saldo nel mantenimento della salute intestinale, che proveremo a riassumere nei prossimi punti. Stato di idratazione. Sicuramente la salute intestinale passa per un adeguato stato di idratazione. La funzionalità intestinale migliora all'aumentare dello stato di idratazione, che contestualmente lava via molti irritanti a contatto con la mucosa intestinale.

Fibre ma con cautela. Le fibre rappresentano un alleato di assoluto rilievo per un intestino in salute, dando consistenza alle feci, proteggendo anatomicamente le pareti intestinali e nutrendo i numerosissimi batteri presenti nell'intestino. Tuttavia in certe circostanze occorrerebbe assumerle con cautela, perché responsabili di potenziali effetti collaterali.

Dieta sana. La dieta mediterranea, proprio perché ricca in fibre, cereali integrali, antiossidanti e grassi buoni è di sicuro la dieta più adatta per mantenere un intestino felice. Inoltre è in grado di fornire buone quantità di aminoacidi come il Triptofano piuttosto che la Tirosina, preziosi substrati per la sintesi di quei neurotrasmettitori sopra elencati. Esercizio fisico. Panacea contro quasi tutti i mali, anche l'esercizio fisico sembra promuovere una buona salute intestinale, migliorandone la motilità e influenzando indirettamente anche il microbiota.

Pre e probiotici. Assumibili sotto forma di integratori ma anche di alimenti, come nel caso degli alimenti fermentati, sono un aiuto concreto, prezioso soprattutto nei momenti più difficili. Se assunti con criterio, possono ripristinare un microambiente adeguato in pochi giorni, e fornire così uno spunto prezioso per la ripartenza.

Meditazione. È forse l'avanguardia nella gestione dei disturbi intestinali, nonostante le sue radici risalgano a secoli e secoli fa. La meditazione, così come la respirazione profonda, esercitata in vari modi, più o meno applicati ai disturbi intestinali, costituisce sicuramente uno strumento di appoggio e a volte risolutivo. Il tutto, deve necessariamente essere condito da ritmi di vita regolari e perché no da una buona e mai scontata fame di ottimismo.