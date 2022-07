Molteplici ricerche in campo scientifico hanno evidenziato come esistano concrete associazioni tra alcuni disturbi mentali e le disbiosi intestinali, ossia lo squilibrio del microbiota . A peggiorare sensibilmente nei sintomi, in correlazione con disturbi intestinali causati da problemi alla flora batterica, sarebbero quei pazienti affetti da patologia quali schizoftrenia, Parkinson, Alzehimer, ecc. L'affermarsi di queste scoperte, e quindi di una evidente connessione tra i due cervelli del nostro corpo, ha fatto sì che nellìultimo decennio si sviluppasse e consolidasse un nuovo settore di studio specifico della psichiatria, definita come psicobiotica , settore della psicologia che in maniera specifica si occupa di indagare scientificamente gli effetti delle alterazioni del microbiota intestinale sulla salute della psiche. Non solo, rappresenta l'antica dicotomia tra mente e corpo, che trova oggettiva conferma.

Alla luce della connessione tra salute mentale e intestinale, si aprono nuove opzioniterapeutiche. Se i probiotici aiutano a trovare equilibrio della flora baterica e ristabilire il microbioma , è utile parlare di Psicobiotici , per definire quei trattamenti a base di prodotti contenenti organismi vivi in grado di essere coadiuvanti nella cura dei pazienti con malattie psichiatriche. Ovviamente previa prescrizione medica dello specialista curante. Il Bifidobacterium longum, un batterio Gram-positivo , catalasi - negativo,presente nel tratto gastrointestinale umano e una delle 32 specie che appartengono al genere Bifidobacterium, svolge un' attività anti-ansia , ed è in grado di migliorare la soglia di stress e la memoria.

La disbiosi intestinale è una condizione clinica che si evidenzia quando parliamo di alterazioni della composizione microbiotica intestinale, ossia una condizione in cui si verifica uno scompenso della flora batterica, in cui le popolazioni batteriche possono generare la produzione di alcuni metaboliti tossici, in grado di provocare uno stato infiammatorio della mucosa intestinale ; o favorire l'insorgenza di reazioni immuni e un'infiammazione sistemica. Tali alterazioni dello stato infiammatorio della mucosa intestinale possono essere responsabili di manifestazioni nel sistema nervoso centrale e periferico .

La centralità della serotonina

Il cervello umano ha un coretto funzionamento grazie al lavoro di alcuni fondamentali neurotrasmettitori che, proprio per avvalorare la tesi di un collegmento tra salute mentale ed intestinale, sono sintetizzati proprio nell'intestino a partire da amminoacidi essenziali introdotti con l'alimentazione. Quando un soggetto soffre di disbiosi intestinale, questi amminoacidi rischiano di essere distrutti prima dell'assorbimento. In questo modo è evidente come venga meno la possibilità di essere trasformati in neurotrasmettitori.

L'amminoacido più noto in questo processo di collegamento mente-intestino è proprio la serotonina, che viene prodotta per il 95% proprio nell'intestino. Essa non è solo "responsabile diretta del buonumore", ma riveste un ruolo icruciale nella regolazione della peristalsi. Non solo, invia al cervello segnali di sazietà, ma anche di nausea.

Se l'intestino è in uno stato infiammatorio si può verificare un eccesso nella produzione di serotonina, che è in grado di compromettere la regolarità del processo digestivo ed inoltre provoca l'insorgenza di un'attivazione abnorme dell'enzima che la distrugge, causando conseguentemente un grosso deficit di serotonina a livello cerebrale. In questi casi l'alterazione della flora intestinale può causare concretamente stati di ansia o di depressione.

