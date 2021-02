Generalità Insufficienza renale è il termine medico che indica un'incapacità, da parte dei reni, di adempiere correttamente alle proprie funzioni. Shutterstock Chi soffre di insufficienza renale soffre di una grave condizione di salute, meritevole di cure adeguate e tempestive.

Esistono due tipi di insufficienza renale: l'insufficienza renale acuta e l'insufficienza renale cronica.

La prima è reversibile, mentre la seconda ha effetti irreversibili.

Le cause d'insufficienza renale sono numerose e richiedono un'attenta diagnosi per la loro corretta identificazione.

Il trattamento dipende dal tipo di insufficienza renale. In generale, sia la forma acuta che la forma cronica prevedono: una terapia causale, una terapia sintomatica, la dialisi e l'adozione di un particolare stile di vita. Cosa sono i Reni: un breve ripasso Shutterstock In numero di due, i reni sono gli organi che, assieme alle vie urinarie, costituiscono il cosiddetto apparato urinario o apparato escretore, il cui compito è produrre ed eliminare le urine. Rappresentanti le strutture principali del suddetto apparato, i reni risiedono nella cavità addominale – per la precisione ai lati delle ultime vertebre toraciche e delle prime vertebre lombari – sono simmetrici e possiedono una forma molto simile a quella di un fagiolo. Funzione dei Reni I reni ricoprono diversi funzioni; tra queste, le più importanti sono: Filtrare le sostanze di rifiuto, le sostanze dannose e le sostanze estranee, presenti nel sangue, e convertirle in urina;

Regolare gli equilibri idro-salini del sangue;

Regolare gli equilibri acido-base del sangue;

Produrre la glicoproteina eritropoietina. Come i lettori avranno notato, le funzioni renali sono strettamente connesse al sangue; quest'ultimo proviene ai reni dall'arteria renale e ritorna al sistema venoso attraverso la vena renale, la quale, poi, confluisce nella cosiddetta vena cava.

Cos'è L'insufficienza renale è una grave condizione medica, la cui presenza è indicativa di un'incapacità, da parte dei reni, di adempiere correttamente alle proprie funzioni. In maniera più sintetica, l'insufficienza renale è definibile come anche la perdita della funzionalità renale. Quando i Reni non funzionano: le conseguenze dell’Insufficienza Renale Quando i reni funzionano male, saltano vari meccanismi: Il meccanismo di smaltimento delle sostanze di rifiuto presenti a livello sanguigno. Ciò comporta il progressivo accumulo di tali sostanze e la conseguente intossicazione del sangue.

Due importanti parametri che descrivono la quantità di sostanze di rifiuto in accumulo nel sangue sono l' azotemia e la creatininemia .

L'azotemia è la concentrazione di azoto non proteico (o urea) nel sangue; l'azoto non proteico è un prodotto di scarto del metabolismo delle proteine.

La creatininemia, invece, è la concentrazione di creatinina nel sangue; la creatinina è un prodotto di rifiuto derivante dal metabolismo della creatina dei muscoli.

Un' azotemia elevata e, allo stesso modo, una creatininemia elevata sono indici di un malfunzionamento dei reni.

Il meccanismo di regolazione degli equilibri acido-base del sangue. Da ciò deriva un'alterazione dei livelli ematici di elettroliti, quali il fosforoe il potassio.

Il meccanismo di produzione dell'eritropoietina.

Tipi Insufficienza Renale Acuta e Insufficienza Renale Cronica Medici ed esperti in affezioni renali distinguono due tipi di insufficienza renale: l'insufficienza renale acuta (o blocco renale) e l'insufficienza renale cronica.

Il criterio di distinzione è la velocità con cui i reni perdono le loro capacità funzionali. Nell'insufficienza renale acuta, i reni perdono le proprie funzioni in maniera improvvisa e repentina. Il termine "acuta" fa riferimento proprio alla repentinità con cui s'instaura la condizione medica.

Nell'insufficienza renale cronica, invece, i reni perdono le proprie capacità funzionali in maniera graduale, progressiva. La perdita della funzionalità renale è un meccanismo inesorabile e a lenta evoluzione, che può durare mesi o addirittura anni. Mentre in caso di insufficienza renale acuta è possibile il ripristino delle funzioni renali (quindi la condizione è potenzialmente reversibile), in caso di insufficienza renale cronica il recupero da parte dei reni delle loro capacità funzionali è, di norma, impossibile.

Come si vedrà, per entrambe le condizioni, esistono dei trattamenti, ma il loro scopo è diverso.

Diagnosi Insufficienza Renale: la Diagnosi Shutterstock Per una diagnosi corretta di insufficienza renale e delle sue cause scatenanti, sono fondamentali: l'esame obiettivo, l'anamnesi, le analisi del sangue, le analisi delle urine e alcuni esami di diagnostica per immagini.

In alcuni frangenti, potrebbe risultare indispensabile anche il ricorso a una biopsia renale. Esame Obiettivo e Anamnesi L'esame obiettivo e l'anamnesi sono due valutazioni diagnostiche che forniscono utili informazioni in merito ai sintomi e ai segni manifestati dal paziente.

Inoltre, permettono al medico di capire lo stato di salute della persona sotto esame e di farsi un'idea delle possibili cause della sintomatologia in atto. Analisi del Sangue Le analisi del sangue permettono di misurare le concentrazioni sanguigne di urea – cioè l'azotemia – e di creatinina – ossia la creatininemia.

Azotemia e creatininemia sono due parametri che consentono una valutazione significativa della funzionalità renale di un individuo. Analisi delle Urine Le analisi delle urine forniscono informazioni sulle cause e sulle caratteristiche dell'insufficienza renale presente in un individuo. Diagnostica per Immagini Tra i possibili esami di diagnostica per immagini, meritano una segnalazione: l'ecografia – che permette una valutazione dell'anatomia e delle dimensioni dei reni – e la TAC addominale – che fornisce immagini tridimensionali dei reni ricche di particolari. Biopsia Renale La biopsia renale è un esame diagnostico minimamente invasivo, che consiste nella raccolta di un campione di cellule di un rene (cellule renali) e nella sua successiva analisi in laboratorio.

L'esecuzione della biopsia renale prevede l'anestesia locale e l'utilizzo di un lungo ago per l'aspirazione del campione di cellule renali.

La biopsia renale è utile per chiarire le cause dell'insufficienza renale.

Terapia Shutterstock In genere, il trattamento dell'insufficienza renale prevede una terapia mirata alla cura delle cause (terapia causale), una terapia focalizzata al miglioramento del quadro sintomatologico e delle complicazioni (terapia sintomatica), la dialisi e l'adozione di uno stile di vita adeguato alle circostanze in atto. Analizzando più nei dettagli le due tipologie di insufficienza renale, è opportuno precisare fin da subito tre aspetti: L'insufficienza renale acuta richiede, di norma, il ricovero ospedaliero del paziente, fino alla ripresa della funzionalità renale. È molto rara una dimissione anticipata.

del paziente, fino alla ripresa della funzionalità renale. È molto rara una dimissione anticipata. L'insufficienza renale cronica è trattabile anche da casa e rientra tra le condizioni per le quali risulta indicato il trapianto di rene .

. Lo scopo dei trattamenti dell'insufficienza renale acuta è eliminare la causa della suddetta condizione e ripristinare la normale funzionalità renale.

Lo scopo, invece, dei trattamenti dell'insufficienza renale cronica è eliminare la o le cause scatenanti e rallentare, per quanto possibile, la progressione inesorabile della malattia. Per approfondire: Farmaci per la Cura dell'Insufficienza Renale Insufficienza Renale Acuta: la Terapia Sintomatica In genere, la terapia sintomatica che i medici adottano in caso di insufficienza renale acuta prevede: Il ricorso a rimedi e farmaci per favorire l'eliminazione renale di quei liquidi che si sono accumulati nei tessuti. Tra i medicinali utilizzati, meritano una citazione i diuretici .

. La somministrazione di farmaci che regolano la concentrazione di potassio nel sangue. Di solito, lo scopo di tali medicinali è prevenire l'accumulo di potassio nel sangue.

Tra i farmaci indicati, trova particolare impiego il sodio polistirene sulfonato .

Tra i farmaci indicati, trova particolare impiego il . La somministrazione di farmaci che ripristinano la normale concentrazione di calcio nel sangue. Si tratta di infusioni di calcio. Insufficienza Renale Cronica: la Terapia Sintomatica In genere, la terapia sintomatica adottata in caso di insufficienza renale cronica prevede: La somministrazione di farmaci contro l'ipertensione. Tra i medicinali utilizzati a tale scopo, rientrano: gli ACE-inibitori , gli antagonisti del recettore per l'angiotensina II e i diuretici .

, gli . La somministrazione di medicinali per abbassare i livelli di colesterolo. Esempi di tali medicinali sono le statine .

. La somministrazione di farmaci e altre sostanze contro l'anemia. In genere, contro l'anemia dovuta a insufficienza renale cronica, i medici prescrivono l' eritropoietina e supplementi di ferro .

La somministrazione di medicinali per ridurre gli edemi presenti nel corpo.

presenti nel corpo. La somministrazione di farmaci per proteggere le ossa dalle fratture. Tra i medicinali utilizzati a questo scopo, rientrano: i supplementi di calcio e vitamina D e i farmaci per ridurre gli eccessi di fosforo nel sangue. Dialisi Brevemente, la dialisi è un trattamento che riproduce artificialmente alcune funzioni del rene, ripulendo il sangue dall'eccesso di prodotti di rifiuto e acqua. Trapianto di Rene Shutterstock Il trapianto di rene è l'intervento chirurgico di sostituzione di uno entrambi i reni con un rene sano, proveniente da un donatore compatibile.

In genere, il rene "nuovo" appartiene a un donatore deceduto da poco; tuttavia, esiste anche la possibilità di prelevare un rene da un soggetto vivente e consenziente.

Di solito, i donatori viventi sono familiari diretti, anche se potrebbero essere volontari del tutto estranei al ricevente.

Il trapianto di rene rappresenta il trattamento indicato per gli stadi finali dell'insufficienza renale cronica. Insufficienza Renale e Dieta In genere, ogni paziente con insufficienza renale riceve, dal proprio medico curante, precise indicazioni su quale tipo di dieta adottare.

Attenersi alla lettera alla dieta pianificata dal medico è un caposaldo fondamentale dell'iter terapeutico.

Tra i consigli più frequenti in merito al tipo di alimentazione da seguire in caso di insufficienza renale, rientrano: Evitare i cibi troppo salati;

Preferire i cibi a basso contenuto di potassio;

Limitare l'ingestione di cibi ricche in proteine;

Limitare i cibi ad alto contenuto di fosforo. Per approfondire: Dieta per l'Insufficienza Renale

Prognosi La prognosi in caso di insufficienza renale dipende dal tipo di condizione (se è acuta o cronica), dalle cause scatenanti, dalla tempestività della diagnosi e dei trattamenti, e, infine, dallo stato di salute generale del paziente. Insufficienza Renale: si può guarire? È possibile guarire dall'insufficienza renale quando la condizione è di tipo acuto, la diagnosi e la terapia sono tempestive, e lo stato di salute del paziente non è fortemente compromesso da altre patologie. Come suggerisce il nome, l'insufficienza renale cronica è una condizione persistente, con la quale il paziente è destinato a convivere, salvo non riceva un trapianto e non vi sia rigetto dell'organo.