SSRI: cosa sono? Gli SSRI - dall'inglese Selective Serotonin Reuptake Inhibitor o, in italiano, Inibitori Selettivi della Ricaptazione di Serotonina - sono farmaci impiegati nel trattamento della depressione e di alcune altre patologie. Nel corso di questo articolo vedremo le principali caratteristiche di questi farmaci; tuttavia, trattandosi di un gruppo comprendente molteplici principi attivi disponibili all'interno di diversi medicinali, per indicazioni specifiche inerenti questi ultimi e, in particolare, per quel che concerne indicazioni, modo d'uso e controindicazioni, è consigliabile far riferimento ai foglietti illustrativi degli stessi. Shutterstock

Quali sono i farmaci SSRI? Gli SSRI possono essere classificati in base alla loro struttura chimica nel seguente modo: Fenossi fenilalchilammine, come fluoxetina, paroxetina, citalopram ed escitalopram;

Fenilalchilammine, come la sertralina;

Altri tipi di SSRI, come ad esempio, la fluvoxamina.

Breve storia degli SSRI Gli SSRI sono stati sviluppati in un secondo tempo rispetto ad altri farmaci impiegati per il trattamento della depressione. I primi antidepressivi ad essere sintetizzati, infatti, furono i TCA (antidepressivi triciclici). Tuttavia, si notò che questi antidepressivi - oltre ad inibire il reuptake di monoamine - bloccavano anche altri sistemi dell'organismo, causando una lunga lista di effetti collaterali, alcuni dei quali molto gravi. Poiché già con l'uso dei primi antidepressivi fu evidente che la serotonina avesse un ruolo nell'eziologia della depressione, lo scopo dei chimici farmaceutici fu quello di individuare e sintetizzare l'SSRI ideale, con lo scopo di ottenere un farmaco altamente selettivo per il trasportatore del reuptake della serotonina e che avesse scarsa - o nulla - affinità verso i neurorecettori responsabili degli effetti collaterali dei TCA. Il primo successo si ottenne con la sintesi della zimeldina, un derivato dell'antidepressivo triciclico amitriptilina. Questa molecola, infatti, era in grado di inibire selettivamente il reuptake di serotonina (5-HT), con un minimo effetto sul reuptake di noradrenalina; inoltre, cosa più importante, la zimeldina non presentava gli effetti collaterali tipici dei TCA. La zimeldina divenne, pertanto, il modello per lo sviluppo dei futuri SSRI. Approfondimento: quale relazione fra depressione e neurotrasmettitori? La depressione è una patologia psichiatrica grave, che colpisce molte persone. Coinvolge l'umore, la mente e il corpo dei pazienti, che si sentono senza speranza e avvertono un senso di disperazione, d'inutilità e d'incapacità. Sono state formulate molte ipotesi sulla possibile eziologia della patologia depressiva. Una di queste è l'ipotesi monoaminergica. Secondo questa ipotesi, la depressione è causata da un deficit di neurotrasmettitori monoaminergici (quindi di monoamine), quali serotonina (5-HT), noradrenalina (NA) e dopamina (DA). Pertanto, la terapia antidepressiva dovrebbe riuscire a colmare questa carenza. Le monoamine vengono sintetizzate all'interno della terminazione nervosa presinaptica, stoccate in vescicole e poi liberate nel vallo sinaptico (lo spazio presente fra la terminazione nervosa presinaptica e quella postsinaptica) in risposta a determinati stimoli.

Una volta rilasciate dai depositi, le monoamine interagiscono con i propri recettori - sia presinaptici che postsinaptici - in modo da svolgere la loro attività biologica. In questo modo è resa possibile la trasmissione dell'impulso nervoso da un neurone all'altro. Dopo aver espletato la propria funzione, le monoamine si legano ai recettori responsabili della loro ricaptazione (SERT per il reuptake della serotonina e NET per il reuptake della noradrenalina) e tornano all'interno della terminazione nervosa presinaptica. La serotonina (5-HT) è considerata il maggior neurotrasmettitore coinvolto nelle patologie depressive e le alterazioni della sua concentrazione sono state associate a molti disturbi dell'umore. Gli inibitori selettivi del reuptake di serotonina (o SSRI) sono in grado - come dice il nome stesso - di inibire la ricaptazione della serotonina all'interno della terminazione presinaptica, favorendo l'aumento del segnale della 5-HT. Tale aumento fa sì che si verifichi un miglioramento della patologia depressiva.