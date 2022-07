Inguine sudato: cause e rimedi

Il caldo è solitamente il primo fattore scatenante ma non il solo visto che le cause in realtà possono essere molteplici. Fortunatamente però non si tratta di un evento grave e i rimedi per arginarlo sono diversi.

Soprattutto in estate ma non solo, capita di trovarsi a gestire un fastidio che a volte genera imbarazzi ma che non dovrebbe affatto farlo: l' inguine sudato .

Lo sfregamento della zona inguinale contro qualcosa che genera ostruzione può portare a una sudorazione extra . Questo avviene in presenza di peli pubici lunghi, biancheria intima o vestiti attillati, uso di prodotti per l' igiene intima che non fanno respirare la pelle .

Le temperature elevate fanno sudare di più in molte zone del corpo e l'inguine non fa eccezione , quindi se la sudorazione eccessiva in questa zona la si nota solo in estate il motivo probabilmente è il caldo.

Come arginare il sudore inguinale

Indipendentemente dalla causa dell'inguine sudato, le seguenti strategie possono aiutare a ridurre questa condizione.

Usare un antitraspirante topico

Applicare questi prodotti evita che la pelle sudi e possono essere utilizzati in qualunque parte del corpo, compresa la zona inguinale, purché si eviti qualsiasi applicazione diretta ai genitali, sia maschili che femminili. Inoltre, trattandosi di una zona particolarmente sensibile, assicurarsi di utilizzare un antitraspirante delicato e senza profumo.

Applicare una polvere antimicotica

Un velo di polvere antimicotica nella zona vaginale può aiutare a prevenire la sudorazione all'inguine contrastando in primo luogo un altro fenomeno: la formazione di lieviti, che a loro volta possono portare a umidità superiore alla media e sudorazione extra.

Scegliere biancheria intima traspirante

Per rimanere all'asciutto, le zone genitali e quelle limitrofe come l'inguine hanno bisogno di respirare, soprattutto in estate ma non solo, e il modo migliore per mantenere ben ventilata l'area è indossare indumenti intimi non occlusivi.

Questo significa che gli slip non dovrebbero mai essere troppo stretti e che sia meglio stare alla larga da tessuti sintetici, preferendo invece il cotone, decisamente più igienico e traspirante.

In caso sia necessario indossare capi stretti o di determinati tessuti, ad esempio per compiere una performance sportiva, ricordarsi sempre di cambiarsi appena possibile e di pulire e asciugare bene l'area appena terminato.

Fare attenzione a salvaslip e assorbenti

Alcuni prodotti per l'igiene femminili, come salvaslip e assorbenti, possono produrre sudore nelle zone genitali, che poi si propaga anche all'inguine.

Questo avviene perché i modelli più commerciali sono composti in parte da plastica o altri materiali che possono portare a un aumento dell'occlusione, dell'umidità e dell'irritazione in un'area già di per sé sensibile.

Per arginare il problema si possono scegliere soluzioni riciclabili in stoffa o optare per tamponi o coppette mestruali. In alternativa il consiglio è di cambiare assorbenti e salvaslip più spesso possibile.

Tenere i peli pubici corti

Anche se di per sé non sono considerati veicolo di problemi medici o fastidi specifici, i peli pubici possono portare a occlusione e ritenzione di umidità. Se si soffre di sudorazione all'inguine, quindi, è consigliabile eliminarli o tenerli non troppo lunghi.

Consultare il dermatologo

Se i rimedi fino a qui elencati non forniscono alcun sollievo, consultare il proprio dermatologo che in base ai sintomi e alle modalità di comparsa del sudore possa valutare il problema e capire come occuparsene in modo specifico.

A seconda della causa scatenante, infatti, esistono determinati approcci ma non è sempre facile decifrare il da farsi da soli e senza l'aiuto di un professionista.