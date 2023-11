Influenza: negli anziani alcune cellule fanno più fatica a combatterla

Cosa dice lo studio

Una ricerca condotta da un team di immunologi del Doherty Institute for Infection and Immunity di Melbourne, insieme ad altre tre università australiane, ha scoperto che con il passare degli anni alcune cellule del corpo umano deputate a proteggere dagli attacchi di virus e batteri vengono sostituite da altre, simili ma che risultano essere meno in grado di leggere e decodificale le minacce provenienti dalle infezioni, e quindi di combattere le varie forme di influenza.

Le cellule in questione sono quelle immunitarie chiamate "killer T cells", che fino ad ora si riteneva rimanessero immutate nel corso della vita adulta.

Importantissime all'interno del sistema immunitario, il loro compito è di regolare la risposta dell'organismo contro patogeni e infezioni e di formare una memoria immunologica a lungo termine. Questa capacità è essenziale perché aiuta il corpo umano a riconoscere gli elementi esterni con i quali entra in contatto e a ricordarli in un secondo momento, in caso si ripresentassero.

Secondo quanto scoperto le "killer T cells", negli anziani non sono le stesse di quelle di adulti più giovani ma assomigliano molto, dal punto di vista del profilo genetico, a quelle che si trovano invece in neonati e bambini, soggetti in cui il sistema immunitario non si è ancora completamente formato e stabilizzato e il cui organismo non è ancora in grado di riconoscere i virus dell'influenza.

Quella che si verificherebbe, insomma, sarebbe una vera e propria sostituzione cellulare che renderebbe l'organismo più debole nei confronti dei virus influenzali.