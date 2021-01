Influenza invernale nell'inverno 2020-21: curva epidemica bassa grazie alle mascherine

Le mascherine stanno salvando gli italiani dall'influenza stagionale. Che indossare questo dispositivo di protezione individuale sia all'aperto che al chiuso e in presenza di altre persone potesse essere utile non solo per arginare il Coronavirus ma anche altre malattie trasmissibili per via aerea era abbondantemente intuibile, ma ora a dirlo sono anche i fatti. Già perché la curva, o meglio la linea quasi piatta, relativa all'incidenza dell'influenza, quest'anno parla chiaro: nel nostro Paese l'influenza non si è vista, almeno fino a oggi, e per come stanno andando le cose tutto fa pensare che mancherà visita anche nelle prossime settimane. Uno scenario insolito, che non si verifica da tempo, visto che per trovare un altro periodo senza malattia influenzale in Italia si deve tornare all'inverno 2005-2006. Il merito sarebbe principalmente delle mascherine, che indossate regolarmente stanno facendo da barriera al virus.

I dati della stagione influenzale 2020-21 Ad affermare l'assenza del virus influenzale sono i numeri diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità attraverso Influnet, il bollettino realizzato dall'ISS con dati aggiornati ogni settimana. Secondo quanto emerso, in questa prima fase della stagione invernale, iniziata a novembre, «la curva delle sindromi simil-influenzali è stabile e sotto soglia epidemica. Nella scorsa stagione in questa stessa settimana l'attività dei virus influenzali era in lieve calo dovuto alla chiusura delle scuole e il livello di incidenza era pari a 4,9 casi per mille assistiti contro 1,4 di questa stagione». Tra le notizie drammatiche e poco rassicuranti dovute alla pandemia di Covid-19, questa relativa all'influenza stagionale è sicuramente una nota più che positiva, che arriva tuttavia non a sorpresa. Si tratta infatti di un evento tutt'altro che inatteso, verificatosi anche in molti altri Paesi del mondo, come ad esempio l'Australia, dove, con la pandemia a pieno regime, l'influenza è scomparsa, come da noi.

Influenza e Covid-19 si trasmettono allo stesso modo Il motivo di questo fenomeno è presto spiegato: Covid-19 e influenza sono malattie virali accomunate dallo stesso meccanismo di trasmissione, quindi è logico che le misure di prevenzione adottate per arginare il primo stiano avendo come conseguenza positiva anche quella di proteggerci dalla seconda. Le mascherine, insomma, se indossate regolarmente e nel modo giusto, ci aiutano due volte. Così come il cambio delle abitudini. Con la vita sociale praticamente azzerata e le occasioni di contatto tra persone ridotte al minimo le patologie che si trasmettono per vie aeree hanno sicuramente molta più difficoltà a farlo. Basti pensare ai malanni di stagione e alla influenze che normalmente prolificano in scuole e uffici. In tempo di Dad, smart working e conference call a distanza al posto di riunioni in presenza, tutto questo è ridotto in modo drastico. Ecco spiegato perché quest'anno la curva dei contagi dell'influenza invernale è ai minimi storici. L'influenza circola meno del Covid-19 Stando a quanto riportato del report dell'ISS, l'influenza stagionale circolerebbe molto meno rispetto al Covid anche se, è fondamentale sottolinearlo, per il virus pandemico esiste un tipo di sorveglianza molto più stringente, dato dalla gravità della malattia, decisamente più temuta e pericolosa. Inoltre, il monitoraggio dell'influenza avviene attraverso i medici di famiglia, che inviano i dati dei loro pazienti ma attualmente, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, questa attività si è ridotta o è stata subordinata ad altri tipi di urgenze.